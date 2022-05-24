Netflix諷快篩亂 小編急刪 網友掀論戰

台灣Netflix臉書粉絲團日前宣傳新劇，哏圖被質疑嘲諷台灣買不到快篩，引起討論。(取材自臉書)

台灣疫情持續延燒，先前快篩實名制剛上路時供不應求，導致藥局門口常常出現排隊人潮，影音串流平台Netflix 21日在臉書 粉專po出「快篩之亂」的迷因哏圖，事後小編雖緊急刪文，不過卻依舊引來大批網友留言灌爆。

台灣Netflix臉書粉絲團5月21日宣傳由金喜善、路雲主演的韓劇「還有明天」，貼出其中一幕男子將小孩抱走、後方仍有一群孩童之內容，但上方寫著「風吹日篩還是買不到」外，還被製成「迷因」，在男方身上加註文字「早上7點開始排隊的人」，把被扛走的小孩比喻成「快篩試劑」，留在原地的孩童則寫成「永遠買不到快篩的我」，似乎在暗酸台灣防疫 不力、嘲笑民眾仍買不到快篩，引來網友批評。

Netflix台灣粉絲團從21日噤聲到23日早上才發出公告表示，「Netflix Taiwan感謝所有粉絲、網友以及訂閱戶的批評指教，針對 2022 年5月21日社群粉絲專頁發佈的貼文，因並未周全顧慮防疫資訊的嚴謹性及嚴肅性，發佈了不合時宜且容易造成社會大眾誤解的社群圖文，造成爭議與風波，Netflix Taiwan深自檢討。」

不過該文仍引來網友正反評價，有網友認為「你們（指Netflix）替百姓發聲沒有錯，錯的是我們低能的政府。」、「公道自在人心，小編辛苦了」、「明明講的是過去『真實發生的事情』，還會被小粉綠撻伐，只能說玻璃心。」、「有沒有深刻感受到台式民主啊？」、「我覺得很幽默啊，立馬續訂1年！」

但也有網友認為「你的道歉文就沒有，你梗圖那麼有創意了」、「（Netflix）發文真的不要太白目」、「笑死，我就問一下小編哪裡人？怎會買不到？」。多數網友仍期待Netflix「推廣更多優質台劇跟臺灣電影。」

ICU醫師陳志金也在臉書po文強調，防疫是嚴肅的，要KUSO就要有冒著公關危機的心理準備，甚至還會被冠上「造謠」之名，「開罰300萬就笑不出來了吧？」他也疑惑表示，現在便利商店到處都可以買到快篩，就算是堅持要買實聯制的排隊人潮也比較消退了。