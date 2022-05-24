我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

肺腺癌後再傳免疫疾病 陳文茜尖叫：不想活了

拒被割韭菜 張庭提告維權 要回凍結20多億資產與聲譽

Netflix諷快篩亂 小編急刪 網友掀論戰

台灣新聞組／台北24日電
台灣Netflix臉書粉絲團日前宣傳新劇，哏圖被質疑嘲諷台灣買不到快篩，引起討論。(取材自臉書)
台灣Netflix臉書粉絲團日前宣傳新劇，哏圖被質疑嘲諷台灣買不到快篩，引起討論。(取材自臉書)

台灣疫情持續延燒，先前快篩實名制剛上路時供不應求，導致藥局門口常常出現排隊人潮，影音串流平台Netflix21日在臉書粉專po出「快篩之亂」的迷因哏圖，事後小編雖緊急刪文，不過卻依舊引來大批網友留言灌爆。

台灣Netflix臉書粉絲團5月21日宣傳由金喜善、路雲主演的韓劇「還有明天」，貼出其中一幕男子將小孩抱走、後方仍有一群孩童之內容，但上方寫著「風吹日篩還是買不到」外，還被製成「迷因」，在男方身上加註文字「早上7點開始排隊的人」，把被扛走的小孩比喻成「快篩試劑」，留在原地的孩童則寫成「永遠買不到快篩的我」，似乎在暗酸台灣防疫不力、嘲笑民眾仍買不到快篩，引來網友批評。

Netflix台灣粉絲團從21日噤聲到23日早上才發出公告表示，「Netflix Taiwan感謝所有粉絲、網友以及訂閱戶的批評指教，針對 2022 年5月21日社群粉絲專頁發佈的貼文，因並未周全顧慮防疫資訊的嚴謹性及嚴肅性，發佈了不合時宜且容易造成社會大眾誤解的社群圖文，造成爭議與風波，Netflix Taiwan深自檢討。」

不過該文仍引來網友正反評價，有網友認為「你們（指Netflix）替百姓發聲沒有錯，錯的是我們低能的政府。」、「公道自在人心，小編辛苦了」、「明明講的是過去『真實發生的事情』，還會被小粉綠撻伐，只能說玻璃心。」、「有沒有深刻感受到台式民主啊？」、「我覺得很幽默啊，立馬續訂1年！」

但也有網友認為「你的道歉文就沒有，你梗圖那麼有創意了」、「（Netflix）發文真的不要太白目」、「笑死，我就問一下小編哪裡人？怎會買不到？」。多數網友仍期待Netflix「推廣更多優質台劇跟臺灣電影。」

ICU醫師陳志金也在臉書po文強調，防疫是嚴肅的，要KUSO就要有冒著公關危機的心理準備，甚至還會被冠上「造謠」之名，「開罰300萬就笑不出來了吧？」他也疑惑表示，現在便利商店到處都可以買到快篩，就算是堅持要買實聯制的排隊人潮也比較消退了。

Netflix 防疫 臉書

上一則

高雄確診「超車」北市 陳其邁質疑：有些黑數

下一則

快篩哏… Netflix道歉 楊雅喆嗆退訂 趙少康：反映現象何錯

延伸閱讀

染疫開業醫服用抗病毒藥初體驗：腹瀉、嘔吐、舌苦麻

染疫開業醫服用抗病毒藥初體驗：腹瀉、嘔吐、舌苦麻
黑白集／陳時中已失方寸 「太上指揮官」出手

黑白集／陳時中已失方寸 「太上指揮官」出手

諷台灣買不到快篩 Netflix發道歉聲明給4承諾

諷台灣買不到快篩 Netflix發道歉聲明給4承諾
Netflix發圖嘲「買不到快篩」惹眾怒 火速刪文未道歉

Netflix發圖嘲「買不到快篩」惹眾怒 火速刪文未道歉

熱門新聞

周文偉曾任屏科大前身屏東技術學院生活應用科學系講師。（路透）

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

2022-05-17 04:26
造成1死5傷的橘郡長老教會槍擊案，嫌犯為68歲的台裔周文偉。(美聯社)

加州槍擊兇嫌周文偉曾任教中華科大 同校教授：沒印象

2022-05-17 09:24
「0+7」新制17日上路，指揮中心宣布，打滿3劑疫苗的確診個案同住家人，免除居家隔離，只需7天自主防疫，期間若需外出工作、採買，應有2天內的快篩陰性證明。記者侯永全／攝影

台灣疫情嚴峻 居家隔離「0+7」上路  接觸者等同解禁

2022-05-16 17:35
台灣疫情嚴峻，18日本土個案暴衝至8萬5310例，創下新高，另增183例中重症個案、41人死亡。不少醫院急診爆滿，在外設置臨時收治床位。圖非新聞當事人。（記者陳柏亨／攝影）

醫療量能不足 台灣陷長者超額死亡

2022-05-18 19:46
蔡英文總統上任6周年，未來挑戰仍大。聯合報系資料照片

「這件事讓人毛骨悚然」游盈隆：台歷任總統第6年都難逃

2022-05-20 18:11
（直播截圖）

南加台僑教堂血案 台長老教會籲「遏止中國打手」

2022-05-17 21:37

超人氣

更多 >
拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝

拜登表明動武保衛台灣 在場美國官員驚訝
疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半

疫情元氣傷 股市雪上霜 明年5月全美中餐館恐倒一半
萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用

萬物齊漲薪水不夠用 女老師每個月賣血漿貼補家用
美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點

美國買家對電動車興趣不如他國 原因出在這兩點
印太經濟架構正式成立 13國加入

印太經濟架構正式成立 13國加入