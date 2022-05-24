快篩哏… Netflix道歉 楊雅喆嗆退訂 趙少康：反映現象何錯

台灣Netflix臉書粉絲團日前宣傳新劇，以《還有明天》的劇情片段配上「風吹日篩（曬）還是買不到」的文章，被質疑嘲諷台灣買不到快篩，引起討論，遭網友出征而刪文。(取材自臉書)

台灣Netflix 21日在官方粉絲團貼出一張迷因哏圖，藉由韓劇「還有明天」一幕場景，配上「風吹日篩（曬）還是買不到」的貼文，想呈現民眾買不到快篩試劑的心情。未料有網友認為此舉似乎暗酸台灣防疫 不力，嘲笑買不到快篩試劑的民眾，紛紛留言抵制抗議。Netflix昨天貼出道歉公告，對其他延伸問題不再回應，盼風波盡早落幕。

但中廣董事長趙少康表示，相較部分國家快篩免費發送，Netflix替台灣人反映缺快篩現象，何錯之有？他呼籲蔡英文總統約束網軍收斂。民進黨 則反擊，趙少康扯到蔡總統才是連結政治。

Netflix臉書粉專貼出「快篩之亂」迷因哏圖後，導演楊雅喆開第一槍，直接表態：「Netflix還在公然造謠，我退訂了。Bye」，認為這個看似玩笑的宣傳行為已經不是幽默，而是故意，直接用英文在退訂理由中寫下「造謠」。但也有支持Netflix的留言，直言「一開始買不到快篩劑是事實，哪裡造謠」，兩派爭論「造謠或事實」。

Netflix昨天上午貼出道歉公告，承認「未周全顧慮防疫資訊的嚴謹性及嚴肅性，發布了不合時宜且容易造成社會大眾誤解的社群圖文，造成爭議與風波，Netflix Taiwan深自檢討。」聲明中也做出4點承諾，包括「會以更審慎的流程進行審核工作」、「加強對社會時事動態的瞭解」、「核對重大政策相關資訊的正確性」、「確保執行社群工作之相關人員，清楚理解社群行銷的影響力」。

國民黨立委洪孟楷表示，網軍鋪天蓋地對商用影音平台追殺，Netflix的行銷手法遭受「1450」幾近霸凌，既然蔡總統說過「任何人都不需為其認同道歉」，希望民進黨不要有雙重標準；如果防疫政策做的好，快篩、口服藥都有到位，也不會有哏圖出現，做不做得好都是民眾的感受，還是要謙卑一點。

趙少康說，蔡總統身為四軍統帥，請約束網軍收斂，不要讓人民處於「綠色恐怖」箝制言論的陰影下，連調侃時事宣洩苦悶的權利都被奪走；蔡政府成天只想著如何利用媒體造神，對疫情只用煙火式的關心手段，在關鍵時刻做秀敷衍人民，掩蓋不了國內醫療與防疫雙重失靈的事實。

民進黨立委林楚茵說，民進黨並未要求Netflix道歉，也不要什麼都牽扯到網軍，趙少康扯到蔡總統才是連結政治；Netflix發現商譽受損，選擇道歉，一切都是自然發生。

民眾黨立委張其祿說，快篩試劑排隊潮現在確實較緩和，但曾經就是造成快篩之亂，政府應檢討為何會被發這種哏圖，難道一切都船過水無痕？這次也可看出網軍進攻文化很不好，與對岸無異，是非常義和團式的攻擊。