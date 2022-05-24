產險業防疫保單恐賠500億 金管會： 還不致「倒閉」

金管會主委黃天牧（左）與保險局長施瓊華（右）23日列席立院財委會針對「防疫保單相關爭議及處理情形」進行專題報告。(記者陳正興／攝影)

金管會主委黃天牧昨在立法院財委會上證實，金管會內部估計，整體防疫 保單理賠額將超過410億元，主因理賠額牽涉到保險 公司增資多寡，金管會對數字預估採取更保守角度。他坦言，防疫保單的確讓產險業付出很多代價。但目前還用不到「倒閉」這兩個字，產險業仍有一定韌性。

據金管會統計，目前防疫保單有效契約件數約630萬件，「在途中」（尚在核保中）約有100萬件，業者認為，金管會內部估算理賠額可能落在500億~600億元左右。

產險業每日緊盯疫情 變化，一旦現金不夠恐需變賣股債或不動產等部位應急，或是盡快辦理增資，更有業者粗估增資金額達300至500億元以上，但實際狀況仍得視防疫政策、疫情發展而定，且各家公司是否有再保等情況皆不同，因此最後需要增資金額亦存有變數。

目前市場估算理賠額，是以有效保單、確診率、及每件理賠額這3大預估值的高低做估算，假設值不同會有不同估算金額，如立委賴士葆估理賠金是410億元，江永昌則估最大值恐上看千億元。

黃天牧說，因確診人數是動態、不斷變動，整體理賠額高低需要看何種假設的前提，但他坦言「我們內部自己算，比410億元還高」。

他指出，每家公司風險控管不一樣，有的有再保、轉嫁風險，有的沒有，加上承保有效期間不同，因此數字很難預估。

據了解，去年多數業者銷售的防疫保單都有再保、轉嫁風險，再保比率約達4~5成，但今年承保件幾乎全沒有再保，等於風險全數自留，產險業者理賠額愈大、業者增資壓力也愈高。

黃天牧說，一個月前多就請各公司注意現金流量，及必要時要辦理增資規劃；理賠是慢慢出來，現階段是沒影響其他險種理賠，但後續會密切注意。

他強調，金管會不會輕易動用安定基金，目前產險安定基金只有50億元，有些保險公司已經評估要增資了。至於市場共有481億元重大事故和危險變動準備金可填補虧損部分，黃天牧則說，因準備金需應付未來可能事故，是否會讓業者全數動用，還需斟酌。

產險業者表示，預期理賠壓力最大的時間點應落在6、7月，一旦現金不夠恐需變賣股債或不動產等部位應急，或是盡快辦理增資。

國泰世紀產開賣至今有效保單共130萬件，但已陸續滿期，目前仍剩85萬件；新安東京海上產險約有85至90萬件；和泰產約75萬件；中信產及兆豐產則約40萬、30萬件。

產險業者推估，理賠愈多、資本愈小，所需增資金額就會愈大，以保單累積銷售件數、確診20%預估理賠金反推損失金額來看，粗估增資金額達300至500億元以上，但實際狀況仍得以防疫政策、疫情發展而定，且各家公司是否有再保等情況皆不同，因此最後需要增資金額亦存有變數。

另名產險主管指出，防疫保單承保量較大的6家公司，多家亦有金控支撐，且旗下資產多，增資壓力自然較小，反觀中型業者就得留意資產不足的問題，可能面臨的增資壓力較大，除了資產外，RBC（資本適足率）也是影響增資關鍵，一旦低於200%法令規定，勢必得安排大股東增資。

不過，富邦金控、中信金控、國泰金控已在18、20、23日法說會上承諾，為維持產險公司財務穩健，必要時將全力支持增資，兆豐金控亦在財政部力挺下表示，「兆豐金控不倒，產險就不會倒」。