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國安私菸案2少校遭重判10年以上 律師稱「明顯政治案件」

記者王宏舜／台北23日電
台灣高等法院審理「國安私菸」案，因官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲（右圖）、張恒嘉限制出境出海期限將屆，高院23日開訊問庭。（記者王宏舜／攝影）
台灣高等法院審理「國安私菸」案，因官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲（右圖）、張恒嘉限制出境出海期限將屆，高院23日開訊問庭。（記者王宏舜／攝影）

蔡英文總統2019年出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員利用專機夾帶近萬條私菸闖關，官邸侍衛室前少校軍官吳宗憲、張恒嘉一審被依以公用運輸工具裝載漏稅物品罪重判10年4月、10年2月徒刑。吳、張上訴，台灣高等法院今開訊問庭，吳的律師王振志稱本案是明顯的政治案件，希望法官本於憲法第80條規定獨立審判，不受外力影響。

影音來源：聯合影音網

2019年7月11日到22日，蔡英文出訪太平洋友邦，時任華航空品處小組長黃川禎將專機免稅菸品價目表提供吳宗憲（38歲），吳將價目表發放侍衛室各單位與親友，總計訂購逾9000條免稅菸。黃得知吳擬以公務車載菸品出關，不僅提醒機邊交付菸品應在較遠處上貨，更建議取貨時可用卡車擋住，以掩人耳目。

華航空品處副總邱彰信、協理于堯則同意其中9200條菸品置於桃園機場保稅倉庫，再於專機上裝載800條，由專機人員自行攜帶出關。7月22日專機返國當日，吳宗憲等人於B9國賓門將倉庫內保管的菸品，加上機上購買共9797條免稅菸，用3輛公用貨車載運駛出機場管制門，隨即被埋伏的調查局幹員攔獲。

因限制出境出海期限6月2日將屆滿，高院今開訊問庭，吳宗憲和張恒嘉（40歲）對是否延長出境出海沒有意見；檢察官則認為兩人一審刑度不輕，有逃亡之虞，仍有繼續限制必要。

兩人的律師聲請法律鑑定。張恒嘉的律師游儒倡表示，本案對於誰應負納稅義務的法律適用、免稅菸品是否要課稅有爭議，因此聲請稅法、刑法專家給予法律鑑定意見。

法官詢問，有關法律鑑定、選任、鑑定事項部分是否是兩人的辯護人討論後，合意決定的內容？吳宗憲回答「是」，並表示雖然律師的見解不一樣，但他覺得都是對他有幫助的，他不太知道有什麼效力，相信律師的見解。

律師王振志希望法官妥速審判，並指本案是「政治案件」，事實和法律適用都很清楚，希望法官獨立審判。但吳的另名律師尤伯祥則提出不同看法，指他的意見不一樣，認為有法律鑑定必要。法官諭知候核辦。

蔡英文 機場 高院

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