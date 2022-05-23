國軍後年換新槍 辨識距離1200米

國軍單兵的T91步槍（圖）已服役多年，陸軍預計2024年推動國軍新型步槍軍事投資建案。(取材自中華民國陸軍臉書粉專)

陸軍司令部昨天證實，規畫自2024年起推動國軍新型步槍軍事投資 建案，陸續汰換國軍現役主力T91戰鬥步槍與2線的65K2步槍，新型步槍並將搭配「內紅點」及「先進戰鬥光學」等兩款瞄準鏡，作為國軍新型步槍汰換標的。國防部 軍備局昨也證實，研改中最新版的國造XT112戰鬥步槍可望明年面世。

陸軍司令部近日向立法院提出「步槍瞄具更新」書面報告表示，陸軍現行步槍瞄準鏡區分為機械式及TS91B光學式兩種，機械式優點為價廉、耐撞、不受環境限制，瞄準距離約400公尺，可適用大部分戰場實需；TS91B光學式辨識距離500公尺，其1至5倍變焦能力，適用中距離射擊，但受其光學特性影響 ，易受天氣變化且不耐撞擊，目前配賦各機步旅各連、排單位使用。

陸軍司令部表示，因應未來可能面臨作戰景況及各戰鬥部隊作戰任務實需，已規畫自2024年起配合新型步槍軍事投資建案，同步籌購「內紅點（反射式）」及「先進戰鬥光學」等兩項瞄準鏡。其中內紅點瞄準鏡具備雷射指標，適用於近距離快速射擊；先進戰鬥光學瞄準鏡辨識距離可達1200公尺、1至6倍自動變倍功能，可有效提升遠、中、近距離快速觀瞄能力，提升射擊精度。

針對陸軍的說法，軍備局表示，軍備局205廠每年固定針對現有輕兵器進行研改，而配合陸軍專案推動的新型步槍，現已有雛型，內部定調命名為XT112戰鬥步槍，可望明年面世。

軍備局同時指出，205廠研發的國造點62公厘半自動T93輕型狙擊槍，本月底即可完成缺失改進，將陸續繳交各採購的軍種。