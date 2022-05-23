我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被問「願意保衛台灣？」 拜登：是

領取退稅若遭耽擱 國稅局7月將付5%利息

供瓶只值35萬 騙科技董座花2200萬

記者楊湛華／桃園23日電
桃園市王姓古董商以台幣2200萬元價格，賣出市值僅台幣35萬元供瓶給陳姓董座，法院依詐欺取財罪判有期徒刑2年。圖為示意圖。(Ingimage)
桃園市王姓古董商以台幣2200萬元價格，賣出市值僅台幣35萬元供瓶給陳姓董座，法院依詐欺取財罪判有期徒刑2年。圖為示意圖。(Ingimage)

王姓骨董商人涉與許姓男子合謀，接近某科技公司陳姓董座，謊稱兩個供瓶是清朝年間製作，騙陳以2200萬元(台幣，下同，約73萬美元)高價購買，送鑑定卻是35萬元現代工藝品；王男喊冤稱不知情，稱都是許男所為，法院不採信，依詐欺取財罪判王2年徒刑，許男通緝中。

檢方調查，許姓男子2017年透過陳男親戚認識陳，陳是桃園一間科技公司董事長，許先以放佛像生意會變好為由，無償提供四尊古佛像放在陳男公司展示、銷售。

隔年1月，許男帶金剛薩埵一尊、佛陀一尊、佛坐像兩尊及一對供瓶到陳男辦公室，佯稱是明、清年間骨董，並介紹王姓男子給陳認識；兩人藉機推銷陳買下供瓶，陳見骨董明細表上載明是明清年代，開立2200萬元支票買入。

同年9月陳男委託鑑價公司鑑定，發現佛像、供瓶全是現代製作工藝品，價值18萬至40萬元不等，供瓶僅值35萬元，驚覺受騙，向桃園市調查處檢舉。

王男到案否認詐欺，稱未與許男販賣供瓶，也未遊說陳男購買，骨董明細表上供瓶年代是許叫他打上去，許事後交付給他1000萬元支票，則是支付積欠的「茶葉款」。

法院調查，王男曾委託律師向陳男寄發存證信函，要求拿回4尊佛像，其中提到「將清朝供瓶一對以1000萬元價格出售許男，許男再轉售予陳男」，可見供瓶確實來自王，兩人顯然串通編造情節詐欺。

法院審酌王共謀以贗品詐騙，犯後始終否認犯行，迄今未賠償告訴人，態度不佳，依詐欺取財罪判刑2年。可上訴。

詐欺 支票 詐騙

上一則

國軍後年換新槍 辨識距離1200米

下一則

柯文哲確診居隔首日症狀多 視訊會議上不停擤鼻、咳嗽皺眉

延伸閱讀

佛光山慶祝開山56週年 全球同步抄經修持

佛光山慶祝開山56週年 全球同步抄經修持
德州佛教會浴佛法會 師父誦心經祈福

德州佛教會浴佛法會 師父誦心經祈福
廣編／如意珠寶 拚網拍戰勝疫情

廣編／如意珠寶 拚網拍戰勝疫情
旅遊／冬遊拉薩 直達古城靈魂、心臟 見證信仰力量

旅遊／冬遊拉薩 直達古城靈魂、心臟 見證信仰力量

熱門新聞

田麗近年定居於台東。圖／摘自臉書

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

2022-05-15 13:15
周文偉曾任屏科大前身屏東技術學院生活應用科學系講師。（路透）

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

2022-05-17 04:26
造成1死5傷的橘郡長老教會槍擊案，嫌犯為68歲的台裔周文偉。(美聯社)

加州槍擊兇嫌周文偉曾任教中華科大 同校教授：沒印象

2022-05-17 09:24
台商在政論節目中的發言引發爭議。圖／翻攝自PTT

Linux是林姓商人發明的？三立火速下架政論節目這片段

2022-05-15 10:07
「0+7」新制17日上路，指揮中心宣布，打滿3劑疫苗的確診個案同住家人，免除居家隔離，只需7天自主防疫，期間若需外出工作、採買，應有2天內的快篩陰性證明。記者侯永全／攝影

台灣疫情嚴峻 居家隔離「0+7」上路  接觸者等同解禁

2022-05-16 17:35
民眾撐著傘穿雨衣，至台北松山慈惠堂領取免費快篩，22分鐘內1000份發送完畢。(記者黃義書／攝影)

台灣再鬆綁 打3劑篩陰 擬免居隔「類0+7」

2022-05-15 16:48

超人氣

更多 >
背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情
法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死
22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮
滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包

滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包