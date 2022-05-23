供瓶只值35萬 騙科技董座花2200萬

桃園市王姓古董商以台幣2200萬元價格，賣出市值僅台幣35萬元供瓶給陳姓董座，法院依詐欺取財罪判有期徒刑2年。圖為示意圖。(Ingimage)

王姓骨董商人涉與許姓男子合謀，接近某科技公司陳姓董座，謊稱兩個供瓶是清朝年間製作，騙陳以2200萬元(台幣，下同，約73萬美元)高價購買，送鑑定卻是35萬元現代工藝品；王男喊冤稱不知情，稱都是許男所為，法院不採信，依詐欺 取財罪判王2年徒刑，許男通緝中。

檢方調查，許姓男子2017年透過陳男親戚認識陳，陳是桃園一間科技公司董事長，許先以放佛像生意會變好為由，無償提供四尊古佛像放在陳男公司展示、銷售。

隔年1月，許男帶金剛薩埵一尊、佛陀一尊、佛坐像兩尊及一對供瓶到陳男辦公室，佯稱是明、清年間骨董，並介紹王姓男子給陳認識；兩人藉機推銷陳買下供瓶，陳見骨董明細表上載明是明清年代，開立2200萬元支票 買入。

同年9月陳男委託鑑價公司鑑定，發現佛像、供瓶全是現代製作工藝品，價值18萬至40萬元不等，供瓶僅值35萬元，驚覺受騙，向桃園市調查處檢舉。

王男到案否認詐欺，稱未與許男販賣供瓶，也未遊說陳男購買，骨董明細表上供瓶年代是許叫他打上去，許事後交付給他1000萬元支票，則是支付積欠的「茶葉款」。

法院調查，王男曾委託律師向陳男寄發存證信函，要求拿回4尊佛像，其中提到「將清朝供瓶一對以1000萬元價格出售許男，許男再轉售予陳男」，可見供瓶確實來自王，兩人顯然串通編造情節詐欺。

法院審酌王共謀以贗品詐騙 ，犯後始終否認犯行，迄今未賠償告訴人，態度不佳，依詐欺取財罪判刑2年。可上訴。