罵小三生朽木、笨蛋 班導挨告賠20萬

屏東一名國小三年級女班導師，酸成績差同學「朽木不可雕也」挨告，高雄高分院法官判賠確定。圖為高雄高分院。(記者張議晨╱攝影)

屏東一名國小三年級女班導師，上課時稱某男學生和其他兩名好友是「笨蛋3人組」，還酸成績差同學「朽木不可雕也」，男學生父母提告求償200萬元(台幣，下同，約6.6萬美元)；一審判賠2萬元，家長上訴，高雄高分院法官舉發展心理學家尚．皮亞傑學說，認為班導師行為貶損學生人格及所處群體地位，留下難以抹滅傷害，判需再賠償18萬元確定。

判決指出，這名導師2015年9月至隔年，擔任小學三年級導師，被控對班上成績不好同學說「生雞蛋 沒有，放雞屎一大堆」，考不好的學生是「朽木不可雕也」，還以「笨蛋三人組」稱呼該男學生和兩名友好同學。

當時男童父母曾到學校和老師理論；事隔一年多，某日男學生下課回家後，又向媽媽哭訴導師在校行為，要他回家問「你媽媽為什麼要告老師」；男童父母認為孩子遭受霸凌 ，名譽、健康權受損，提告向女導師求償200萬元。

女導師喊冤，稱自己只是機會教育 ，告訴小朋友民主社會不是想告誰就告誰，另主張男童父母兩年後才提告，超過民法請求權時效。

屏東地院審理時傳喚其他同學出庭，發現導師不僅罵過男童，也以「朽木不可雕也」、「生雞蛋沒有、放雞屎一大堆」罵過其他成績不好學生。另體育老師證稱，確實看到同學不願跟男童一組，他有機會教育，希望全班互助。

法官認為男童名譽權受損，判導師應賠2萬元，家長上訴。二審合議庭舉心理學家尚．皮亞傑學說，年僅9歲學生處於「自律期」的兒童道德發展階段，強烈渴望屬於一個群體，在學校秩序中建立自己的位置，容易受到同伴壓力和其他影響。

女導師在男童人格成長階段，以「朽木不可雕也」等稱呼，又在班上多次詢問「你媽媽為什麼告老師」，使其他同學對男童產生負面觀感、評價，產生難以抹滅的心靈傷害，判再賠償18萬元。全案確定。