我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被問「願意保衛台灣？」 拜登：是

領取退稅若遭耽擱 國稅局7月將付5%利息

頂大派管中閔、蘇慧貞閃辭 文大董事會風波再起

記者許維寧／台北23日電
文大董事會年初成軍，當時董監事合影留念，如今卻傳出台大校長管中閔（右四）、成大校長蘇慧貞（右三）辭去董事一職。(圖：本報系聯合報讀者提供)
文大董事會年初成軍，當時董監事合影留念，如今卻傳出台大校長管中閔（右四）、成大校長蘇慧貞（右三）辭去董事一職。(圖：本報系聯合報讀者提供)

文化大學董事會好不容易今年初完成改選，包括台灣大學校長管中閔、成功大學校長蘇慧貞等都成了文大董事，一度引發話題。但知情人士透露，疑似因家族派系又分裂，管中閔、蘇慧貞已於上周雙雙辭去文大董事。文大董事長陳泰然、董事張海燕昨天則回應，董事會運作一切正常。

文大前董事長張鏡湖辭世後董事會便陷入家族派、校友派角力，直到法院裁示台大前副校長陳泰然擔任臨時董事長才化解僵局。文大隨後改選董事會，通過管中閔、蘇慧貞、教育部前部長吳清基等「頂大派」董事，既有「家族派」董事彭誠浩、白省三、張海燕，加上陳泰然等合組第19屆董事會。

但知情人士說，2月至今董事會僅召開幾次，家族派便分裂成以張鏡湖女兒張海燕為首的「舊家族派」，和彭誠浩等人的「類家族派」；陳泰然為穩定舊家族派，對其提議照單全收，陳泰然和張海燕並提出以3億台幣(約997萬美元)租下台北市青田郵局樓層當做商學院新校區。

知情人士說，因管中閔認為私校經費得來不易，詢問代理校長王淑音是否做過詳細評估，但王回覆「目前難以預估」，讓管中閔等頂大派董事無言。

內部人士還說，管中閔請辭的導火線與一項法律爭訟案有關，最近一次線上董事會議討論時，管中閔請陳泰然也表達意見，陳泰然卻靜默不語、氣氛尷尬，管中閔隨即關掉鏡頭和麥克風離線，管、蘇兩人上周已將辭職信寄至文大董事會。

內部人士說，董事會已收到兩人辭呈多日卻不聲張，畢竟幾個月前才風光上任，當時陳泰然還喊出敢於攻頂、追求頂尖，如今原力挺陳泰然的兩大咖董事閃辭，想必讓董事會灰頭土臉。蘇慧貞昨簡短回覆確有請辭一事，但因要務在身，暫不方便說明；管中閔則未回應。

張海燕對租用新校區一事說，學校有學校作法，不是董事一人能決定；學校、董事會目前均正常運作，一切很平和，沒有上述問題。陳泰然也指一切如常。至於在校務上是否激怒管中閔？陳泰然說：「沒事啦，沒事。一切如常、一切都好，謝謝關心。」

教育部

上一則

柯文哲確診居隔首日症狀多 視訊會議上不停擤鼻、咳嗽皺眉

下一則

內需重創 升息罩頂 台經濟保4難

延伸閱讀

管中閔6月訪休城 台大校友捐款母校

管中閔6月訪休城 台大校友捐款母校
北京逾100地鐵站關閉 大學現疫情師生轉運到隔離點

北京逾100地鐵站關閉 大學現疫情師生轉運到隔離點
加州槍擊兇嫌周文偉曾任教中華科大 同校教授：沒印象

加州槍擊兇嫌周文偉曾任教中華科大 同校教授：沒印象
3大校區、3屆畢業生…佩斯大學畢業典禮 1.5萬人參加

3大校區、3屆畢業生…佩斯大學畢業典禮 1.5萬人參加

熱門新聞

田麗近年定居於台東。圖／摘自臉書

自稱「中國台灣鄒族」 田麗：台灣必須是中國的

2022-05-15 13:15
周文偉曾任屏科大前身屏東技術學院生活應用科學系講師。（路透）

南加教會槍手周文偉 曾是屏東科大講師 因病曠職不續聘

2022-05-17 04:26
造成1死5傷的橘郡長老教會槍擊案，嫌犯為68歲的台裔周文偉。(美聯社)

加州槍擊兇嫌周文偉曾任教中華科大 同校教授：沒印象

2022-05-17 09:24
台商在政論節目中的發言引發爭議。圖／翻攝自PTT

Linux是林姓商人發明的？三立火速下架政論節目這片段

2022-05-15 10:07
「0+7」新制17日上路，指揮中心宣布，打滿3劑疫苗的確診個案同住家人，免除居家隔離，只需7天自主防疫，期間若需外出工作、採買，應有2天內的快篩陰性證明。記者侯永全／攝影

台灣疫情嚴峻 居家隔離「0+7」上路  接觸者等同解禁

2022-05-16 17:35
民眾撐著傘穿雨衣，至台北松山慈惠堂領取免費快篩，22分鐘內1000份發送完畢。(記者黃義書／攝影)

台灣再鬆綁 打3劑篩陰 擬免居隔「類0+7」

2022-05-15 16:48

超人氣

更多 >
背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情

背小三罵名23年 吳綺莉不忍了 向成龍開砲揭實情
法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死

法拉盛華男凌晨入室搶劫 41歲男主人被捅數刀致死
22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

22歲失聯留學生高嘉雯 並未上機到舊金山

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮

拜登見南韓最美第一夫人 向尹錫悅大讚：很漂亮
滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包

滿足3種背法 安海瑟薇、賈靜雯都愛GUCCI最新Blondie包