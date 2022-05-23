頂大派管中閔、蘇慧貞閃辭 文大董事會風波再起

文大董事會年初成軍，當時董監事合影留念，如今卻傳出台大校長管中閔（右四）、成大校長蘇慧貞（右三）辭去董事一職。(圖：本報系聯合報讀者提供)

文化大學董事會好不容易今年初完成改選，包括台灣大學校長管中閔、成功大學校長蘇慧貞等都成了文大董事，一度引發話題。但知情人士透露，疑似因家族派系又分裂，管中閔、蘇慧貞已於上周雙雙辭去文大董事。文大董事長陳泰然、董事張海燕昨天則回應，董事會運作一切正常。

文大前董事長張鏡湖辭世後董事會便陷入家族派、校友派角力，直到法院裁示台大前副校長陳泰然擔任臨時董事長才化解僵局。文大隨後改選董事會，通過管中閔、蘇慧貞、教育部 前部長吳清基等「頂大派」董事，既有「家族派」董事彭誠浩、白省三、張海燕，加上陳泰然等合組第19屆董事會。

但知情人士說，2月至今董事會僅召開幾次，家族派便分裂成以張鏡湖女兒張海燕為首的「舊家族派」，和彭誠浩等人的「類家族派」；陳泰然為穩定舊家族派，對其提議照單全收，陳泰然和張海燕並提出以3億台幣(約997萬美元)租下台北市青田郵局樓層當做商學院新校區。

知情人士說，因管中閔認為私校經費得來不易，詢問代理校長王淑音是否做過詳細評估，但王回覆「目前難以預估」，讓管中閔等頂大派董事無言。

內部人士還說，管中閔請辭的導火線與一項法律爭訟案有關，最近一次線上董事會議討論時，管中閔請陳泰然也表達意見，陳泰然卻靜默不語、氣氛尷尬，管中閔隨即關掉鏡頭和麥克風離線，管、蘇兩人上周已將辭職信寄至文大董事會。

內部人士說，董事會已收到兩人辭呈多日卻不聲張，畢竟幾個月前才風光上任，當時陳泰然還喊出敢於攻頂、追求頂尖，如今原力挺陳泰然的兩大咖董事閃辭，想必讓董事會灰頭土臉。蘇慧貞昨簡短回覆確有請辭一事，但因要務在身，暫不方便說明；管中閔則未回應。

張海燕對租用新校區一事說，學校有學校作法，不是董事一人能決定；學校、董事會目前均正常運作，一切很平和，沒有上述問題。陳泰然也指一切如常。至於在校務上是否激怒管中閔？陳泰然說：「沒事啦，沒事。一切如常、一切都好，謝謝關心。」