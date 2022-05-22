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同婚合法將滿3年 政院：民眾支持度提升23.5個百分點

記者鄭媁／台北22日電
台灣成為亞洲第一個同婚合法國家。（本報資料照片）
台灣成為亞洲第一個同婚合法國家。（本報資料照片）

行政院性別平等處今天表示，民眾性別平等觀念持續提升，其中以對同性戀相關議題的看法同意度分數增加最多，有60.9%民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利，較同婚法案通過前（2018年調查）的37.4%，提升23.5個百分點，並有高達84.7%民眾認同「助圓夢、安心生、國家跟你一起養」的友善生養環境政策。

為了解民眾對於性別平等觀念發展趨勢，行政院於今年5月4日至6日辦理性別平等觀念電話民意調查，包含民眾對於性別平等、婚姻、同性戀、跨性別者的態度及促進性別平等措施同意度。

行政院性平處指出，同性婚姻合法化在「司法院釋字第748號解釋施行法」通過後，於今年5月24日即將滿3周年，截至今年4月30日，我國已有7906對同性伴侶登記結婚。根據本次調查顯示，有60.9%民眾認同同性伴侶應享有合法結婚權利，較2018年調查的37.4%，提升23.5個百分點。

也較去年調查提升0.5個百分點。此外，有71%民眾同意「同性配偶應該有領養小孩的權利」，71.8%民眾同意「同性配偶一樣能把孩子教養好」，民眾逐步認同同性伴侶除享有平等成家的權利外，應有領養及教養小孩相關權利。

行政院性平處表示，民眾對於跨性別者的瞭解及友善程度方面亦有逐步提升，調查顯示，已有 66.9%民眾同意「 跨性別者包括男跨女或女跨男，裝扮常和自己的生理性別不同 」，較去年調查增加5個百分點進步最多，另有76.5%民眾同意「跨性別者可以選擇自己最舒服自在的打扮在學校讀書或在職場工作」，以及高達89.4%民眾認為「可以與跨性別者當同事」。

在性別刻板印象方面，傳統性別角色定型觀念持續鬆動，行政院性平處指出，有72.9%民眾不同意「男性的責任是賺錢，女性的責任是照顧家人」，有78.7%民眾不同意「太太應該比先生花更多時間在做家事」，有92.0%民眾不同意「女性不適合念理工科系」， 其中高達91.2%民眾同意「女性和男性一樣適合當高階主管」。

行政院性平處指出，行政院近年積極推動「助圓夢、安心生、國家跟你一起養」的友善生養環境政策，更自去年7月起推動「擴大不孕症補助」、「增加產檢補助次數及項目」與「育嬰留職停薪津貼從6成提高到8成」等措施。

經統計去年7月至今年3月止，申請育嬰留職停薪整體人數較前2020年同期增加3成2，其中男性申請比例增加更高達6成8。有高達84.7%民眾認為「政府近年所推動的擴大不孕症補助、提高產檢補助及育嬰留職停薪津貼、育兒津貼等『國家跟你一起養』政策，有助國人安心生產、育兒」。

行政院性平處表示，行政院近年推動「消除性別刻板印象、偏見與歧視」重要性別議題，引導相關部會共同推動營造性別平等友善職場並改善職場性別隔離、消弭傳統性別角色觀念及去除刻板印象、促進民眾對多元性別的認識與接受度等，厚植性平意識並深化各項性別平等推動工作，使不同性別者於各領域皆能獲得充分保障，積極營造尊重包容、性別友善的幸福社會。

此次調查對象為年滿20歲以上的民眾，以電話訪問（CATI）方式進行隨機抽樣調查，共計完成有效樣本1076份，以95%信賴度估計，抽樣誤差約為±2.99個百分點。

跨性別 同性戀 歧視

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