泰國新嫁娘想減肥 竟託友跨海寄毒

泰國 籍楊姓女子嫁來台灣，因想婚前拍美麗婚紗，竟異想天開用吸毒瘦身，從家鄉走私1.5公克安毒來台，但毒郵包被查獲，由於運輸二級毒品 最重可處無期徒刑，法院以楊女自白、犯行輕微且情堪憫恕，三度替楊女減刑，最後判處兩年徒刑、緩刑五年，法院考量楊女和先生在台定居，基於人倫不宣告驅逐出境。

檢方調查，楊女去年5月和泰國朋友共謀運輸毒品，對方取得一小包安非他命、三個殘渣袋後，假借寄送爽身粉名義，夾帶毒品走私來台，海關查驗時發覺異狀，開箱才驚見是毒郵包。

關務署通報調查局追查，將扣案粉末送驗確認是二級毒品安非他命，後假意讓包裹放行，循線在南投縣逮到楊女。

楊女在偵查及審理時均自白犯行，表示自己運輸安毒來台，是因為自己要結婚，為求瘦身才會請泰國朋友幫忙寄貨，目的僅是自己施用，不是要販賣。

法院審酌，楊女在偵審期間均自白，依毒品危害防制條例予以減刑，且楊女運毒是為供已施用，數量僅1.9公克，認為情節輕微，再用同法減刑：另考量楊女無前科、毒品未流入市面，犯罪情狀顯可憫恕，又酌量減輕其刑。

法院三度替楊女減刑後，雖認為從泰國運毒來台惡性不輕，但考量數量甚微、未流入市面，最後判處楊女兩年徒刑、緩刑五年，應向公庫支付10萬元台幣（約3400美元）。法院考量，無證據顯示楊女有繼續危害社會之虞，且她和先生在台定居滿一年，基於親情人倫，給予判刑足以謹惕，不再宣告驅逐出境。