情侶獄中結婚 妻才假釋就訴請離婚 判准

台中一對男女因販毒各被判刑18年、24年，當年眼見分離在即，決定在看守所結婚，九年後妻子假釋出獄，決定以雙方難維持婚姻等重大事由，向法院訴請離婚，在服刑監的先生心寒說，他努力勞動寄錢給妻子，縱然不多，仍是關懷妻子唯一方法，拒絕離婚；法院審酌兩人「有夫妻之名，無夫妻之實」，判准離婚。

妻子主張，她和先生2012年被收押時在看守所結婚，隨後各自入監執行，自己服刑九年多，去年10月她獲假釋出獄，但先生仍有多年刑期，夫妻長期不能共同生活，婚姻難以維繫，決定訴請離婚。

先生說，2006年兩人是男女朋友，五年後因共同販賣一、二級毒品 被抓，2011年雙雙被收押，考量交往多年、相互扶持之情，且販毒重罪將面臨長期牢獄，因將發監、分離在即，決定在看守所內結婚。

先生主張，妻子判刑18年，服刑過半後先假釋，自己被判24年8月，短期內不能出獄，而妻子重獲自由短短數月就提離婚，但結婚前雙方對長期不能見面、僅能靠書信聯絡早有認知。他努力勞動、利用有限資源，盡力滿足老婆書信中需求，例如寄送信紙、信封及金錢給她，就算物價不高，也是他能照顧、關懷妻子唯一方法，自己在婚姻中無過失，不同意離婚。

法院審酌，就算先生日後假釋也非短期內之事，雙方長期分離、無經營夫妻生活已10年，「有夫妻之名，無夫妻之實」，礙於先生短期內服刑狀態無法改變，嚴重妨礙婚姻生活美滿幸福，判准離婚。