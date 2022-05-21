公視選出新董座 胡元輝兼掌華視

胡元輝出任公視董事長。(本報資料照片)

第七屆公視董事會昨天選出新任董事長胡元輝，他將「沿襲慣例」兼任華視董事長，理由是「兼比不兼好」。不過，台藝大廣電系教授賴祥蔚說，從制度而言，每家電視台董事長必然都有重要職務，否則根本不必設立，公視董事長本業能否做好是大挑戰，華視更艱難，有專職董事長更能做好事情；若真有必要兼任董事長，乾脆從制度面修改成直接兼任，不必每逢改選就惹議。

華視最近一個月出包七次，促成第七屆公視董監事改選，但國民黨 立委質疑本屆公視董監事和審查委員的利益迴避問題；兩年前傳出的總統府密件也預告，行政院長蘇貞昌傾向胡元輝出任公視董事長，「內定說」甚囂塵上。

胡元輝日前率先透過臉書 表態參選董事長，昨天董事會也出現另一位董事林寬裕挑戰，打破可能一人競選的局面，結果胡元輝獲得15票支持，林寬裕獲得兩票，另有兩張廢票。

對於董事詢問公視、華視是否分流？胡元輝表示，歷屆慣例都是公視董事長兼任華視董事長，這個慣例如果說有一定的原因要去改變，當然可以，如果沒有的話，他覺得這個慣例已經可以沿襲，「兼比不兼好」；一個集團的兩個公司董事長若不一樣，很可能在各自的本位之下，不容易發揮綜效，他會從追求綜效的部分來看，似乎應也考慮來兼任。

胡元輝也表示，華視未來將具體擴增，即刻補充預算 和員額，並和系統業者協商上架問題，讓公廣集團發揮綜效。

文化部長李永得和胡元輝昨天共同出席會後記者會。對於未利益迴避爭議，胡元輝說，無論他參與的財團法人或社團法人型態等非營利組織，都是民間團體，也是任何人都可以依法組織的團體，沒有任何薪水，甚至還要自掏腰包來支持運作，「我不知道中間有什麼利益可言？也不知道有什麼權力可用？」

李永得說，公視的確面臨非常關鍵時刻，新任董監事肩負民眾的期許，任務也非常繁重，文化部從旁扮演兩個角色，一個叫啦啦隊，當公視集團表現好，就在一旁拍手引以為榮，第二個角色是提供資源，幫助公共電視走向更好的發展。