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6月1日 巴西龜、綠鬣蜥、浣熊等 禁輸台

記者彭宣雅／台北21日電
有酷斯拉之稱的綠鬣蜥，因為民眾棄養如今卻變成台灣中南部地區大災難。(本報資料照片)
有酷斯拉之稱的綠鬣蜥，因為民眾棄養如今卻變成台灣中南部地區大災難。(本報資料照片)

為防範外來野生動物入侵，影響本土生態環境，農委會表示，6月1日起，浣熊、海蟾蜍、巴西龜、綠鬣蜥等8478種具入侵風險的外來動物活體，一律禁止商業輸入，未來，若未經經濟部專案同意，都不得再輸入至國內，違者最高罰20萬（台幣，下同，約6800美元）至100萬元不等。

農委會林務局表示，這次禁止輸入動物名單，是和漁業署、海洋保育署等中央主管機關，分別就權管動物類群盤點出具入侵風險物種，再與專家學者以及相關權益團體共同研商後決定。

禁止輸入名單包含哺乳類一種、鳥類約250種、爬蟲類約1060種、兩棲類約250種、無脊椎動物約6800種、陸域及海域水產動物（含觀賞用淡水魚及非觀賞用之活魚）122種，共計8478種動物。

林務局表示，其中除了常見寵物如家八哥、黑領椋鳥、巴西龜等物種外，也包含了可能直接或間接影響本土物種或造成農損等入侵風險高物種，如浣熊、黑白南美蜥、紅肚龜等動物。此外，造成環境生態問題且移除困擾的埃及聖䴉、綠鬣蜥及海蟾蜍也在其中。

林務局表示，未來也將持續盤點可能具有入侵風險的其他物種，將動態增補公告禁止輸入。

浣熊。(圖：林務局提供)
浣熊。(圖：林務局提供)

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