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台「經濟間諜罪」三讀 竊國家核心關鍵技術 最重關12年

記者程遠述、林汪靜／台北21日電
立法院院會20日三讀修正通過「國家安全法」部分條文，重罰經濟間諜。(本報資料照片)
立法院院會20日三讀修正通過「國家安全法」部分條文，重罰經濟間諜。(本報資料照片)

為保護國家高科技產業，防止核心關鍵技術外流，立法院會昨三讀通過修正「國家安全法」與「台灣地區與大陸地區人民關係條例」部分條文。未來任何不法取得或洩露法國家核心關鍵技術之營業秘密的「經濟間諜」，最重關12年，罰1億元（台幣，下同，約340萬美元）。

「國家核心關鍵技術」定義，是指如流入外國、中國大陸地區、香港澳門或境外敵對勢力，將重大損害國家安全、產業競爭力或經濟發展。此次除新增「經濟間諜罪」、「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」等罪責，也規定涉及國家核心關鍵技術業務的人員，如要到中國大陸，都須經審查會許可。

此次修法獲朝野立委大致共識，法條中明定，任何人不得為外國、中國大陸地區、香港、澳門、境外敵對勢力或其所設立或實質控制的各類組織、機構、團體或其派遣之人，為侵害國家核心關鍵技術的行為。

經濟間諜罪方面，包含以竊取、侵占、詐術、脅迫、擅自重製或其他不正方法而取得國家核心關鍵技術的營業秘密，或取得後進而使用、洩漏，可處5年以上12年以下有期徒刑，得併科新台幣500萬元以上1億元以下罰金，未遂者也罰，若所得利益龐大，罰金可以加倍。

此外，任何人也不得意圖在外國、大陸地區、香港或澳門使用國家核心關鍵技術的營業秘密，違者可處3年以上、10年以下徒刑，可併科500萬元以上、5000萬元以下罰金。

而「兩岸關係條例」修法後明定，受政府委託、補助或出資達一定基準，從事涉及國家核心關鍵技術業務的個人或法人、團體、其他機構成員，及受委託、補助、出資終止或離職未滿三年者，如要赴中國大陸地區，須經審查會許可。

另外，針對中國大陸企業繞道第三地及藉人頭在台投資或進行業務，此次修法也明定管理機制。根據法規，中企或中企於第三地投資的營利事業，如要來台灣從事業務活動，都未經主管機關許可，可處行為人最高三年有期徒刑，而中企在台的人頭也被列為處罰對象，最高也可處三年有期徒刑。

陸委會昨表示，涉及國家核心關鍵技術者，若未經審查赴陸，最高可罰1000萬元；違法擔任陸資人頭者，最高可罰2500萬元。未來國家科學及技術委員會將會商有關機關訂定子法，陸委會也將與各主管部會協調，做好配套工作。

立法院院會20日三讀修正通過「國家安全法」部分條文，新增經濟間諜罪。(記者葉信菉...
立法院院會20日三讀修正通過「國家安全法」部分條文，新增經濟間諜罪。(記者葉信菉／攝影)

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