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警員認了！高中同學要在PTT爆料徐巧芯 他當時沒反對

記者廖炳棋／台北21日電
台北市議員徐巧芯在PTT被爆料，紅線違規停車卻「當眾教育」警員，警員沒開單就放行；北市信義警分局表示，徐巧芯未要求不開單，將製單舉發，檢討執勤違失。(記者李奕昕／翻攝)
台北市議員徐巧芯在PTT被爆料，紅線違規停車卻「當眾教育」警員，警員沒開單就放行；北市信義警分局表示，徐巧芯未要求不開單，將製單舉發，檢討執勤違失。(記者李奕昕／翻攝)

台北市議員徐巧芯遭網友在PTT爆料開單事件，徐姓警員昨天下午坦承，和PTT發文者是高中同學，前天分局詢問他是否認識發文者，他為保護同學，向上司說謊。

據了解，前天徐姓警員曾和高中同學聯繫，兩人聊到開單遇到徐巧芯這件事，當時高中同學表示，不然把這件事在PTT上爆料，徐姓警員沒有反對。

徐姓警員因為在執勤時間在IG發文，違反執勤規定將被記申誡，如今又被查出對上司約詢時說謊，警分局將對他處以行政處分。

徐巧芯前天下午因違規停車，三張犁派出所徐姓警員原本要開單，但得知是徐巧芯後，卻改變態度，未開單要離去，事後在IG發文，指出有開和沒單一樣；不久一名自稱該警員友人在PTT貼文，指徐巧芯違停紅線，警員要開單時，徐巧芯「當眾教育」，說「人在旁邊的違停應該都要先勸導吧！沒關係，你要開就開啊！反正我們再回去講吧！」。

不過徐巧芯還原事件，指出她在餐廳吃飯，紅線停車，詢問人在場是否先勸導，請警員開單，警員不願開單，她還說「沒關係你趕快開，不然這樣我們也很難做！」違停是她不對，非常抱歉，日後會改進，已請分局開單。

由於兩造說法截然不同，信義警分局昨天緊急介入並了解經過，調閱警員身上的密錄器後，發現三張犁派出所徐姓警員經光復南路巷道，要告發違停，一名男子上前表示準備離開，徐巧芯出現詢問違停舉發程序，全程語氣平和，沒有爭執或要求不開單，事後徐員在IG貼文被轉貼PTT。

信義警分局表示，詢問徐姓警員時，他坦承值勤時間在IG發文，這部分行為經分局認定違反執勤規定，因此擬申誡處分；昨天分局詢問警員，PTT發文者是否為他熟識的人，徐姓警員否認。

PTT發文者被網友起底，和徐姓警員是高中同學，兩人熟識是好友，分局約詢徐姓警員，詢問兩人關係，並調查是否為徐姓警員授意友人在PTT發文。

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