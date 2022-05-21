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埋殺東卯山野放黑熊 2嫌承認開槍 訊後交保

記者江良誠／南投21日電
工作人員將東卯山黑熊遺體裝袋，運送至農委會家畜衛生試驗所解剖以鑑定死因。(圖：林務局提供)
工作人員將東卯山黑熊遺體裝袋，運送至農委會家畜衛生試驗所解剖以鑑定死因。(圖：林務局提供)

東卯山黑熊野放後監控訊號消失，5月9日被發現在南投縣武界山區遭殺害掩埋，南投檢警查出馬姓、田姓兩名男子涉嫌重大，並查扣自製獵槍一支、鉛彈，兩人承認射殺黑熊，訊後各以3萬元（台幣，下同，約1020美元）交保，檢警質疑二人說詞避重就輕，將進一步釐清開槍時間和動機。

東卯山黑熊日前被林務局工作人員發現遭埋屍南投仁愛武界產業道路不到100公尺處的山...
東卯山黑熊日前被林務局工作人員發現遭埋屍南投仁愛武界產業道路不到100公尺處的山林內。(圖：林務局提供)

東卯山黑熊4月12日在南投縣信義鄉丹大山區野放後，一路向北移動，進入仁愛鄉武界山區，訊號在5月6日消失，林務局人員5月9日發現黑熊已死亡，並掩埋在武界產業道路旁100公尺處。

經農委會家畜衛生試驗所解剖，黑熊左右肩胛各有一疑似槍傷彈孔。左肩孔洞較小，貫穿胸腔後，由右肩出去造成較大孔洞。另黑熊頭骨碎裂，顱內有金屬碎片，疑似槍傷或其他兇器造成。

檢方指揮保七總隊和仁愛警分局偵辦，根據路口監視器追查5月6日當日出入產業道路人員逐一釐清，發現田姓、馬姓兩人涉嫌重大，將兩人帶回偵訊，他們承認上山打獵，獵物倒地檢查時才發現是臺灣黑熊，擔心被追查才將衛星項圈剪掉，並將遺體埋在產業道路附近。

檢方訊後認為兩人涉嫌非法獵捕、宰殺保育類動物違反野生動物保育法及毀損等罪嫌，嫌疑重大有滅證或串供之虞，但無羈押必要，均以3萬元交保。

但檢方認為兩人說詞避重就輕，已由檢察官鄭文正和警方及林務局進一步釐清開槍時機、動機並還原過程。

檢察官

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