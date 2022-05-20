性侵慣犯躲22年 竊520萬因視器落網

涂姓男子涉嫌多起性侵與竊盜案，日前他行竊北市富商家中500多萬元台幣現金，19日凌晨被警方圍捕。（記者廖炳棋／翻攝）

台北市大安區賴姓富商住家日前失竊520萬元（台幣，下同，約17萬5200美元）現金，無外人入侵跡象，富商懷疑外籍女傭犯案提告；警方調閱監視器發現涂姓男子身影，追到宜蘭採DNA 比對，查出他是涉及12件性侵 、重大竊案的慣竊，19日凌晨逮捕到案，追回245萬元贓款，檢方訊後聲押，擴大清查。

警方調查，60歲涂男是宜蘭人，目前因三起竊盜案被通緝 ，平時遊蕩露宿北市公園或宜蘭國道五號高架橋附近，居無定所。遇捕時他爬上鐵皮屋頂逃竄，身手矯健令警方吃驚，最後他爬上大樹不慎摔落，才束手就擒。

涂姓男子涉嫌多起性侵與竊盜案，日前他行竊北市富商家中500多萬元台幣現金，19日凌晨被警方圍捕。（記者廖炳棋／翻攝）

本月1日，家住北市和平東路三段某公寓四樓的賴姓商人報案，指放在書房的520萬元現金不翼而飛，懷疑是家中印尼籍女傭所為，堅持提告，女傭喊冤，說根本不知家中有巨款。

賴與高齡母親、妻子和三名小孩一家六口，連同女傭七人同住，平時家中有人，現場門窗無外力入侵，屋內沒有翻箱倒櫃跡象，當時警方認為外賊要神不知鬼不覺侵入行竊，可能性極微。

直到調閱附近監視器，發現上月28日涂男從劉家公寓離開，本月13日追到宜蘭礁溪，採集他棄置的腳踏車上檢體，比對發現涉及過去八件性侵案及四件竊盜案。

警方說，涂嫌疑從一樓徒手爬屋外水管、鐵窗至四樓富商家行竊，沒留下任何指紋、DNA與腳印，宛如「蜘蛛人」。

涂嫌九年多前曾涉竊案被警方找上門，他哀求返屋向母親告別，趁機翻牆逃亡，到北市侵入一家民宅吃喝多天，事後屋主報案，警方採集檢體送刑事局比對，才發現涉及多起性侵與竊盜案。

根據刑事局紀錄，涂嫌涉及最早一件性侵案在22年前，疑都挑高級住宅侵入行竊，發現有女子即持刀性侵，被害人多為外籍幫傭，作案遠至高雄，從未被查獲。