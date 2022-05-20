巢運批蔡：房市3箭射垮青年

居住正義團體「巢運」19日舉行記者會，公布青年居住困境與政策調查結果。（記者吳亮賢／攝影）

居住正義團體「巢運」19日舉行記者會，公布青年居住困境與政策調查結果，高達99.3%民眾認為台灣高房價嚴重，其中租屋、住父母或其他親屬名下住宅等無殼蝸牛族，僅2.7%民眾在過去五年中順利購屋。巢運也批評，蔡英文 總統競選時提出的「房市三箭」政策缺了兩箭，錯誤政策射垮青年。

巢運調查回收5011份有效問卷，其中92.3%填寫者年齡介於18至45歲間，62.5%的填寫者年收入超過全國中位數，有51.1%仍住在租屋處、33.9%住父母或其他親屬名下住宅、3.2%住宿舍或其他，僅有11.4%住在自有住宅中。

巢運表示，「未居住於自宅」的民眾認為高房價問題造成的前三大困擾分別為：房貸壓力大，不敢多消費；只買得起小坪數房子，生活空間擁擠；只買得起偏遠區房子，要長時間通勤。而租屋族最大的不滿，來自租屋黑市下的合法權利難以保障與居住不穩定，包含房東 會拒絕遷入戶籍申請租金 補貼、租金過高或價格不穩定、房東隨時會拒絕續約等因素。

巢運也批評，蔡英文總統競選時提出的「房市三箭」，除了「建20萬戶社宅」有明確推動外，其餘兩箭幾乎闕如。「改革房產稅制」部分，目前措施僅著重「交易稅 」，對持有稅改革不動如山，也不願面對台灣大量的囤房空屋問題，「健全租屋體系」也不遑多讓，對民眾租屋真正在乎的設籍、領租補、不合理租約等問題，依舊視而不見，租賃條例修法上周在內政委員會審查，相關提案更均被內政部反對。