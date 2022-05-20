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烏龍爆料徐巧芯施壓 網友身分遭起底

台灣新聞組／台北20日電
台北市議員徐巧芯在PTT被爆料，紅線違規停車卻「當眾教育」警員，警員沒開單就放行；北市信義警分局表示，徐巧芯未要求不開單，將製單舉發，檢討執勤違失。（記者李奕昕／翻攝）
台北市議員徐巧芯在PTT被爆料，紅線違規停車卻「當眾教育」警員，警員沒開單就放行；北市信義警分局表示，徐巧芯未要求不開單，將製單舉發，檢討執勤違失。（記者李奕昕／翻攝）

一名網友19日爆料，稱台北市議員徐巧芯「違停卻當眾教育警員」，更稱最後警員沒開單就放行。對此，徐巧芯指控內容不實並揚言提告，讓該網友改口求饒「剛出社會給我個機會」，但發文帳號卻被眾人起底真實身分疑似是學校導師。

本報系聯合報報導，一名自稱該警員的友人在PTT貼文，指徐巧芯違停紅線，警員要開單時，徐巧芯「當眾教育」，說「人在旁邊的違停應該都要先勸導吧！沒關係，你要開就開啊！反正我們再回去講吧！」後來警員未開單，因依先前經驗，「有開等於沒開」。

徐巧芯回應，她在餐廳吃飯，紅線停車，詢問人在場是否先勸導，請警員開單，警員不願開單，她還說「沒關係你趕快開，不然這樣我們也很難做！」違停是她不對，日後會改進。

該爆料者的說法也遭到信義分局打臉。信義分局表示，三張犁派出所徐姓警員當時索取證件欲告發，徐巧芯出現詢問違停舉發程序，全程語氣平和，沒有爭執或要求不開單。

鏡周刊報導，事後爆料者不僅修改文章並向徐巧芯致歉，希望徐能夠原諒「剛出社會的自己」。但有網友挖出爆料者的真實身分疑似學校老師，前年12月曾在貼文秀出導師聘僱書，並表示從學生時期就不懂為何到學校唸書還要打掃環境，「學雜費裡面明明有校工薪水，落葉太多關我屁事？」

如今貼文被翻出，網友們忍不住開酸，「2年前是老師，現在變成剛出社會？」

台北市議員徐巧芯在PTT被爆料，紅線違規停車卻「當眾教育」警員，警員沒開單就放行...
台北市議員徐巧芯在PTT被爆料，紅線違規停車卻「當眾教育」警員，警員沒開單就放行；徐巧芯說，爆料內容不實，她有請警員開單。（圖／翻攝自台北市議員徐巧芯臉書）

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