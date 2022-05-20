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自薦是「陽男」幫年輕OL排陰 神棍命她脫光從頭摸到腳

記者曾健祐／台中20日電
女子身體事業不順，求助神壇卻遇到神棍遭猥褻。(示意圖／ingimage)
女子身體事業不順，求助神壇卻遇到神棍遭猥褻。(示意圖／ingimage)

台中許姓男子開神壇供人問事，得知一名年輕OL身體、事業不順，就告知她陰氣太重需由「陽男」與她性交排陰，並馬上自薦自己就是陽男，女子不願性交但妥協脫光躺床，卻遭許按壓胸部、大腿內側，法院一審依強制猥褻判許1年2月，上訴二審也認為許宗教騙色予以駁回，仍可上訴。

檢警調查，許男2018年間擺設神壇從事祭改、問事、改運及補財庫等，女子經朋友介紹上門諮詢，許就稱她陰氣很重，需要找「陽男」排陰，又馬上稱自己就是陽男，又一直慫恿女子和他一起上汽車旅館排陰。

因女子拒絕去汽車旅館，後改到另名朋友家做排陰儀式，未料過程中許要她脫光剩下內褲躺在床上，自己則出手按壓她大腿內側、胸部等，女子當下嚇到不知所措，事後才在親友陪同下報警提吿。

台中地院一審時，許辯稱是替女子放鬆筋骨，當時對方有蓋被單，而助理、友人也都在場，並沒有對她猥褻；女子證稱，許自稱排陰要找陽男性交還不能戴保險套，隨後自薦自己就是陽男，自己當下沒答應，但許三番兩次不斷邀約。

女子還說，後來改用另一種方式排陰，就泡完澡躺在床上，但被許從頭摸到腳，最後也沒感覺有幫助，反而一直心神不寧，更直言遭許整個人趴在身上感覺非常不好，不能讓他再傷害別人，所以才提告強制猥褻。

一審認為，許擺神壇本可從事安定人心工作，卻不潔身自愛，利用女子期待宗教改運，假借排陰朝她下手，犯後又否認，依強制猥褻罪判他1年2月。

許男不服上訴，表示女子時隔一年多才提告，動機可疑，按壓位置也僅在頭、肚臍及腳踝，結束後也無異狀，女子更沒有呼救舉動彼此還持續聯繫，認為和一般遭猥褻被害人行為迥異，主張自己無罪。

二審認為，女子因身體、事業不順求助，當時身處徬徨才對許自稱排陰等儀式深信不疑，就算發現異常不適，為求健康、順利只能一再隱忍，屬於宗教騙色案件中，犯罪被害人典型反應，不採信許辯詞，駁回其訴。

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