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4歲女童遭母親男友餵毒死、隨便埋 母判刑1年2月定讞

記者王宏舜／台北20日電
2020年間台中4歲女童遭母親的男友餵食毒品死亡，遺體被埋在南投名間鄉下，彭姓母親因犯共同遺棄屍體罪，遭判1年2月徒刑定讞。(本報資料照片)
2020年間台中4歲女童遭母親的男友餵食毒品死亡，遺體被埋在南投名間鄉下，彭姓母親因犯共同遺棄屍體罪，遭判1年2月徒刑定讞。(本報資料照片)

彭姓女子與丈夫離異後擔任一雙子女的監護人，她2020年起與男子陳威嘉交往，但陳卻餵食4歲的女童毒品致死；陳一審被依殺人等罪判處無期徒刑，協助棄屍的男子蔡青積、彭女分別被依遺棄屍體罪判刑1年2月、1年10月。彭女上訴，台中高分院認為她參與棄屍程度較陳、蔡輕，改判1年2月徒刑。案再經上訴，最高法院駁回定讞。

這起駭人聽聞的事件發生在2年前，女童遭凌虐死亡後，被埋在南投縣名間鄉菜園長達2個月，警方破案之日恰巧是女童5歲冥誕。陳威嘉有多起施用一、二級毒品前科，2018年8月7日才保護管束期滿。

彭女與陳威嘉、蔡青積為朋友，她2019年間和丈夫離婚後，和孩子住在台中市北屯區；翌年1月她和陳交往，陳多次到彭女住處過夜，陳也時常帶她女兒外出。

2020年6月7日下午，陳威嘉在台中市大里的分租套房內，餵食女童甲基安非他命、FM2等毒品，女童因呼吸功能抑制而窒息死亡。陳確認女童已無生命跡象，找蔡和彭女協助棄屍。

彭女覺女兒死因怪怪的，但怕自己因女兒死亡也有刑責，幫忙棄屍。同年8月中旬，檢方接獲檢舉，9月間指揮警方至北屯和南投縣搜索，最後在名間鄉一棵樹下發現女童遺體。

彭女不服一審判決，稱陳威嘉在餵死女兒後，聯繫蔡青積告知她，她雖懷疑女兒的死因，但陳、蔡平時就有暴力傾向，不敢告訴家人，也不敢報警。她說，女兒死後身心備受煎熬，曾數度去祭拜女兒。

台中高分院認為彭女雖沒好好將女兒下葬，而任由陳威嘉、蔡青積棄置屍體，但她犯案程度與兩人有別，一審判決顯然不符衡平、比例原則，因此撤銷改判1年2月徒刑。至於彭女請求緩刑，二審認為她未善盡照護、教養責任，也沒說出真相，直到檢警接獲檢舉才找出腐化的屍身，因此不予緩刑。

最高法院審理後維持二審見解，駁回上訴確定。

毒品

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