最美博士許藍方不倫案 出庭和解仍破局

許藍方(右)在律師陪同下，18日到台北地方法院出庭。(記者林孟潔／翻攝)

有「最美博士」稱號的許藍方被控和已婚康姓醫師搞外遇，鹹濕對話「今天一直濕濕」等曝光，許二度發聲明否認不倫，反指康長期騷擾、糾纏。康的劉姓妻子提告向許藍方求償300萬元台幣（約10.2萬美元），台北地方法院昨開庭，許藍方親自出庭，但未對外表示意見；據悉，雙方和解破局，但法官希望雙方能持續協商溝通。

法院昨天下午開庭前，許藍方在律師陪同下親自出庭，歷經超過二小時不公開審理，她步出法院不發一語，未接受媒體訪問。據悉，進入訴訟前的調解階段，雙方早因和解條件差距過大而未成立，劉女希望許藍方「公開承認」，但未獲對方回應；進入訴訟後，康也曾被法院傳喚出庭作證，釐清他和許藍方之間的關係。

許藍方是台北醫學 大學護理學博士，因常上節目暢談性愛話題而闖出知名度；她被媒體報導和醫師康鈞尉外遇，且雙方對話內容也外流，包括二人不僅互稱寶貝，許藍方還傳自己的裸身性感照給康。

媒體報導，許藍方向康說「今天一直濕濕，（衣服）是很方便扒開，但現在綁很緊」，還意有所指「愛很濃但不要溢出來，我們要安全的性和愛」，對話相當露骨。

許藍方事後二度發聲明否認不倫，且表示周刊報導不屬實，指出未與已婚男醫師有身體接觸、未介入他人家庭、刊出的LINE 訊息並非事實全貌，並反控康透過各方式發訊息騷擾。