饒慶鈴建議類NGO釋迦銷陸 陳吉仲：應透過檢疫解決

農委會主委陳吉仲（穿紅衣者）17日參加釋迦保險說明會結束後，農民代表希望他留下溝通。(記者卜敏正／攝影)

中國大陸去年以介殼蟲為由暫停進口台灣釋迦 ，農委會主委陳吉仲昨到台東舉辦鳳梨釋迦銷售成果及保險 給付說明會，但農民拉白布條抗議「數字美化、補償不公」，台東縣長饒慶鈴當場請命，希望中央同意縣府和農會等單位組「類NGO」和對岸談。但陳吉仲回應「介殼蟲不分藍綠」，若透過NGO可進口，就達大陸當初片面禁止進口目的，應透過兩岸動植物檢疫平台解決。

陳吉仲昨稱採內、外銷、加工等3箭，成果已達目標銷售量9成6，但台東釋迦農民不領情，在場外拉白布條高喊「抗議啦」，直說「釋迦平均價格只剩一半，如何過生活？」他們對農委會近半年措施「很無感」，每公頃收入仍短少近30萬元；台東釋迦合作社理事主席王志偉還衝向陳吉仲座位表達不滿。

立委劉櫂豪說，大陸無預警片面禁輸，政府希望持續與大陸對話，繼續市場往來，但都遭已讀不回；仍應持續開拓多元外銷市場。

饒慶鈴則說，理解中央立場，但她肩負幫農民行銷、維持通路使命，「類NGO」成員除縣府、農會代表，還有集貨場，要賣商品給客戶，對方客訴有介殼蟲，就秉持誠意交換意見、不能放著不談，只要中央願意授權，她可透過國民黨 大陸事務部和國台辦談，或由農委會授權的兩岸平台，重點是啟動談判。

但陳吉仲說，介殼蟲不分藍綠，是科學、動植物防疫檢疫議題，且介殼蟲處理只要在當地薰蒸即可解決，九成七農民已透過技術去除介殼蟲，如果透過NGO可進口，期待雙方透過動植物檢疫平台解決問題。

農委會農糧署副署長姚志旺受訪說，陳吉仲是指要循防檢局與大陸正常管道進行，當初因大陸判定台灣鳳梨、釋迦有介殼蟲，是病蟲害問題，要解決兩岸防檢疫問題，不是NGO團體兩邊說好就好，應回歸兩岸防檢疫。

但兩岸防檢疫平台至今無進一步的消息，要如何循正常管道談？王志偉說，中央避談大陸市場，他和許多農民一直支持縣府去跟對岸談，無論是地方政府或組類NGO都沒關係，幫農民產品銷出去比較重要。