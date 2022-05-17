索賄2千萬 那瑪夏前區長5個貪汙罪判18年

高雄市那瑪夏區無黨籍前區長吳牧群（布農族原名白樣．伊斯理鍛），任內涉貪近二千萬，橋頭地方法院昨依五個貪汙罪判他有期徒刑十八年。圖／翻攝自吳牧群臉書【作者：陳玫伶，日期：2022-05-17，數位典藏序號：20220516165926710】

高雄市那瑪夏區無黨籍前區長吳牧群，任內涉向廠商收取賄賂、回扣近2000萬，曾指示包商將60萬賄款放進冰箱，全程遭徵信社錄影存證；橋頭地方法院審酌他始終否認犯行，昨依五個貪汙罪判處有期徒刑18年，八名包商視行賄次數及數額，判免刑至一年二個月不等。全案可上訴。

60歲吳牧群是布農族人，原名白樣．伊斯理鍛，曾任二屆高雄縣桃源鄉長，因妻子為那瑪夏人，2011年轉戰那瑪夏，成為高雄縣市合併後第一屆官派區長。2014年直轄市原民區恢復區長、區代表選舉，吳2018年擔任高市府原民會主祕期間，當選第三屆那瑪夏區長。

吳涉案後被解職，目前經營民宿 ；記者昨電詢吳是否上訴，他稱「打錯了」；辯護律師說待收到判決書會決定。

橋頭地院指出，吳在第一屆那瑪夏區長任內以參加紐西蘭考察活動，向包商討錢，當選第三屆區長後變本加厲，除了就職前跟陳姓包商以辦公室冰箱示意收賄60萬，還曾跟林姓、董姓包商借款，再以收回扣方式抵債，另曾多次藉由陳男向其他包商收賄，總計約二千萬。

陳姓包商擔心吳事後反悔，將錢放進冰箱後，安排徵信社全程錄下取款過程。吳一度辯稱，跟陳男拿60萬是要轉借給那瑪夏居民，後續收受回扣、賄賂是陳男假借名義向他人詐欺 取財。另李姓、薛姓包商辯稱，是為讓陳男之後不會刁難他們，非賄賂吳。

但法院發現，吳所提的那瑪夏居民根本不認識陳男，且李姓包商先認識吳才認識陳男，陳姓包商後來還曾以「董姓包商牽一台法拉利、李姓包商只牽一台賓士」，比喻李姓包商給吳的錢比較少。

法官審酌吳身為那瑪夏區長，利用職權向承包廠商索賄或收回扣，事後始終否認犯行，甚至推託是代民眾借款或原住民 習俗，依貪汙、收取回扣共五罪判刑18年，褫奪公權六年。陳姓包商轉為汙點證人，且促成其他廠商認罪，獲判免刑。