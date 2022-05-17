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下藥迷昏女實習醫師 醫師上訴駁回證書被廢

記者王聖藜／台北17日電
彰化縣李姓男醫師在咖啡中加入ＦＭ２，迷昏女性實習醫師四小時，衛福部廢止李的醫師證書，李提行政訴訟一審敗訴，上訴最高行政法院被駁回。(本報資料照片)
彰化縣李姓男醫師在咖啡中加入ＦＭ２，迷昏女性實習醫師四小時，衛福部廢止李的醫師證書，李提行政訴訟一審敗訴，上訴最高行政法院被駁回。(本報資料照片)

彰化縣李姓男醫師七年前在咖啡中加入ＦＭ２，迷昏女性實習醫師四小時，被依以欺瞞之方法使人施用第三級毒品罪判刑五年六月定讞；衛福部廢止李的醫師證書，李認為衛福部處分違反憲法平等原則，提行政訴訟一審敗訴，上訴最高行政法院被駁回，李證書廢止確定。

李知悉氟硝西泮為第三級毒品，自女友處取得此成分安眠藥（俗稱ＦＭ２、強姦藥丸），2015年11月，在醫院附近星巴克咖啡店購買兩杯咖啡，將ＦＭ２摻入其中一杯。

李之後誘拐女實習醫師進入安寧病房醫師值班室，請她喝咖啡，將下過藥的咖啡交給對方飲用，對方飲用20到30分鐘後，意識模糊、甚至失去意識，行動自由受控長達四個多小時。

檢察官偵查、起訴李姓醫師，2019年8月，最高法院依毒品危害防制條例判李有期徒刑五年六月確定，衛福部隨即依醫師法規定，廢止李的醫師證書，李提訴願遭駁回，提起行政訴訟，一審時敗訴。

李上訴指稱，衛福部廢止他的醫師證書，除了有違憲疑慮，理由不充分，處分也違反比例原則；毒品犯罪的態樣有很多種，他向醫院外的女友取得毒品，更與醫師的職務無關。

最高行政法院裁定指出，醫師從事醫療業務，除正當治療目的外，不得使用管制藥品及毒劇藥品，醫師濫用管制藥品，已悖離醫師責任，衛福部廢止李的醫師證書，沒有違反比例、平等原則，至於李希望開庭辯解，並無必要，程序駁回上訴案。

咖啡 毒品 星巴克

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