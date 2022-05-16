長照悲歌 照顧殺人案10年來近百件

照顧殺人案10年趨勢 製表／周妤靜、許詩愷

他們是一群不一樣的殺人犯。不是天生心狠手辣，或者作奸犯科的惡徒；相反地，他們從無前科，可能是家中最有責任感的那個人，照料因病倒下的至親。他們的負重前行，換得其他家庭成員的歲月靜好。只是當照顧壓力衝破臨界點，「死亡」是當下所能想到的解答，他們成了「照顧殺人」案件的凶手。

5月15日是「長期照顧服務法」三讀七周年，當時我國成為亞洲首個將「照顧者」權益入法的國家。法中列出國家須提供照顧者「長照 知識、技能訓練、喘息服務、情緒支持」等，以「提升家庭照顧者能力及其生活品質」。

但統計10年來，每年都有約十件「照顧殺人案」，幾乎一個月就會發生一件；近三分之一的加害者都在殺人後選擇自殺。凶器除了刀具以外，還包括枕頭、熱水瓶、延長線等家用品，顯示照顧者動手那刻，手邊拿到什麼就用了，並非預謀，是壓力讓理智斷線。

2018年「長照2.0」上路，照顧殺人案隔年下降，但悲劇仍持續發生，且有已使用2.0者仍行凶。

去年疫情 正熾時，長輩優先打疫苗，家屬憂心副作用。在臉書的照顧社團中，疲累的照顧者寫著：「我要趕快推我媽去打，最好一針下去，大家解脫。」同是天涯「照顧」人，大家知道他是氣話，看來仍是驚心。

為數件照顧殺人案辯護的法扶律師周信宏指出，被告常是承擔最多照顧責任的人，其他家人只偶爾探望，但是「悲劇發生，法律責任是最苦的人在扛」。

「社會要怎麼支持真正盡心盡力的人，讓他們有喘息和求救的可能？」曾是照顧者的周信宏說，法官不會去問，一個70歲老人如何帶80歲的伴侶出門洗腎；照顧悲劇到了法庭，只看事件當下加害者是不是心神喪失、有無辨識行為與責任能力，很難看到整個照顧歷程中疊加的壓力與創傷。周信宏建議，應如同「金融法庭」、「智財法庭」，設立「照顧法庭」，讓法官對長照有一定的專業認知。

律師賴芳玉認為，比照「家事法庭」，由心理師 、社工、律師等專家擔任「程序監理人」，協助評估家庭困境；也效法香港「死因法庭」，除了找出為何死亡的法律責任，更要「找出制度缺了什麼，讓這個人死了」。

「長照2.0上路四年後，最需要補強的是重度照顧需求」，家庭照顧者總會秘書長陳景寧強調，殺人事件多發生在重度階段，現行長照2.0的居服或日照無法滿足兩小時翻身一次、插管等重癱病人的需求。「七級以上重度失能者，國家必須提供機構選項」，長照2.0居服每月最高補助三萬六千多元，若能再補幾千元，家庭就能負擔機構費用；目前政府針對機構服務，一年只補助6萬元，是長照2.0居服等最高補助的七分之一，太不公平，且對減輕重擔是杯水車薪。