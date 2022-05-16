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俄軍進度落後 英國防部：可能已失去三分之一入侵部隊

後備旅擴編 1年制志願役預官擬復招

記者洪哲政／台北16日電
據國防部全民防衛動員署提出最新評估報告，若台海發生戰事，第一波被動員的後備軍人將達33萬餘人。(記者洪哲政／攝影)
據國防部全民防衛動員署提出最新評估報告，若台海發生戰事，第一波被動員的後備軍人將達33萬餘人。(記者洪哲政／攝影)

根據國防部全民防衛動員署向立法院提出最新評估報告，國軍將在2024年前增編八個旅級單位，擴充教召、新訓能量，未來一年有22萬後備軍人將接受教召，現除研擬增募三年制專業軍士官，同時考量重新恢復招募一年制志願役預備軍官，藉此調增後備旅現役基幹人力，同時也解決後備部隊軍士官缺乏問題。

報告並提及，若台海發生戰事，第一波被動員的後備軍人將達33萬餘人。

全動署現已編成後備南、北區第二召訓中心、陸軍步兵109旅、117旅，今年7月將編成陸軍步兵101旅、後備中區第二召訓中心，2023年7月編成陸軍步兵137旅、2024年7月編成陸軍步兵249旅，擔任教召與新訓任務。

全動署日前向立法院提出國防部「後備動員體制改革」書面報告披露，目前後備軍人依法編管至除役前總數為222萬4000人，退伍後八年內有85萬5000人，其中緩召者有14萬餘人，可納動員選充有71萬4614人。國軍戰時第一波動員會達到33萬7890人，編實達1萬8578人、擴編21萬750人、戰耗補充隊有4萬3705人，納軍事勤務隊列管者則有6萬4857人。

報告指出，現行教召政策採「兩年一訓」，目前召訓單位年訓量約11萬人，已達後備部隊每年目標訓量的一半（滿編為22萬人）。

全動署表示，為加速基層軍、士官補充，去年專業軍、士官班原招募員額計671員，今年增加480員，合計1151員，後續將逐年提升招募比率；另為廣增幹部來源，全動署已研擬增加三年制專業軍、士官招募配比，且考量招募一年志願役預備軍官，解決軍官問題。

國防部

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