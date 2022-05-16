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拖著病體照顧80歲老父 55歲孝子走上絕路

記者 許詩愷
照顧創傷六大來源 製表／許詩愷
照顧創傷六大來源 製表／許詩愷

有退化性關節炎的吳文佑，拖著腳照顧病父，兩人睡在一樓客廳，傍廚房而居；他有時必須連哄帶吵，才能抱著老父上車就醫，但從不曾喊苦。鄰長形容他：「真的是很老實、孝順的囝仔」。

七分鐘，這是吳文佑從停車場走上高屏溪舊鐵橋橋墩的時間。監視器畫面中，他的腳步毫不猶豫，不曾徘徊、停歇。53秒後，吳文佑用繩索自縛頸部，俐落爬上鐵橋欄杆，往下一跳，生命終結。

此刻停車場的轎車後座，躺著吳文佑親手勒斃的父親遺體。至案發當天，他已辭職照顧久病老父兩年餘，鄰居未曾聽他喊苦。

「萬惡的罪業我來承擔」，是吳文佑放在家中的紙條內容。這場命案歷時32分鐘。前10分鐘開車，最後10分鐘走路、上吊，至於中間的12分鐘，監視器僅拍到吳文佑進入轎車後座。

據承辦員警回憶，當天傍晚分局先接下吳文佑遺體，再找到轎車上的吳父，並循線回到吳家發現遺書。他們透過證物與勒痕研判，吳文佑上吊使用的麻繩，與勒斃父親的極可能是同一條。

這起2019年雙殺「人倫悲歌」震驚社會，到底什麼原因，使55歲的吳文佑走上絕路？

台北護理健康大學長照系教授陳正芬指出，若照顧者因「愛」拒絕外界介入，反倒容易累垮自己，「親力親為」觀念必須改變。她感嘆，這些長照弒親、家暴當事人動手之前，早已滿身創傷，不知該如何抒發，「求助的訊號很弱，很隱晦」。

陳正芬強調，照顧會隨時間愈發困難；當長者更衰老、需求更高，照顧者的負荷便愈加沉重，可能超過極限而不自知，這重擔絕不是一個人就能撐過。

照顧者在照顧歷程中疊加的壓力與創傷，不是外界所能想像。圖為示意圖，非當事人。(本...
照顧者在照顧歷程中疊加的壓力與創傷，不是外界所能想像。圖為示意圖，非當事人。(本報資料照片)

身心障礙聯盟秘書長洪心平說，「許多照顧者沒準備之下，就被迫站上照顧位置」，既沒經驗也無頭緒，更缺乏時間思考策略，壓力瞬間就來了。一當了「照顧者」，平均是八年抗戰。

吳父有攝護腺肥大、高血壓，又因車禍不良於行。吳文佑當了數十年泥水匠，粗工導致退化性關節炎。但兄弟姊妹都在外成家，單身的他自然成為「照顧孤島」，拖著腳照顧病父。行動不便的兩人只在老舊透天厝一樓生活，睡在客廳，傍廚房而居。

高齡80歲的在地鄰長形容吳文佑：「真的是很老實、孝順的囝仔」。吳父生病前，老鄰長常和他坐在巷口泡茶。吳父逐漸老衰，偶爾拄著拐杖亂跑，讓兒子尋上半天；有時則拒絕出門，吳文佑必須連哄帶吵，抱著老父上車，才有辦法就醫。

「大家都知道照顧老人很辛苦，我也問過吳文佑要不要找看護？他都拒絕，覺得照顧爸爸是他的責任。」鄰居婦人和吳家孩子同輩，一起長大。提起往事，她懊悔當時應多勸勸吳文佑。

綜合鄰居說法，大家都看過吳文佑盡力陪伴父親，幾乎沒聽過他喊苦。就連吳家子女返鄉，吳文佑也堅強地要手足別擔心。

協助調查的里長尹平成說：「他們一家都盡力了。」親戚會定期探望，給生活費，「怎知會這樣？」他感嘆：「大家都不敢再提這件事；一下走兩個人，活著的家人有多痛，你能想像嗎？」

如今父子雙亡，眾人只能靠監視器畫面推理「到底發生什麼事？」吳文佑離開後座，走上鐵橋之前，是否對父親說了什麼話？他是否如往常，擁抱父親直到最後一刻？已無人知曉。

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