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回傳A片給女網友 7旬老翁賠340美元

記者張議晨／高雄16日電
圖為高雄地方法院。(記者張議晨／攝影)
圖為高雄地方法院。(記者張議晨／攝影)

70歲蔡姓老翁傳色情影片給女網友，被控騷擾提告求償20萬元（台幣，下同，約6800美元），他喊冤，稱是女方先傳小狗猥褻女主人的影片給他，害他產生誤會。法官認為影片相隔二月之久，兩人對話難認定女方有性暗示，判蔡要賠一萬元；雙方均上訴，高雄地方法院認為蔡翁確實侵害女方人格尊嚴，仍判蔡翁賠1萬元。

判決指出，蔡翁與女子在網路認識，互相加LINE後偶爾聊天，或互傳問候圖；前年1月，女方傳了一段「「色狗愛上母老虎」影片給蔡，內容為狗狗對女主人做出猥褻動作，二個月後，蔡也傳了下載的三段色情影片給她。

女方覺得蔡翁騷擾，報案並提告求償20萬元。鳳山簡易庭審理時，蔡翁喊冤，稱蔡女曾約他去賓館開房，還開價二千元，當時沒約成；後來女方傳「色狗愛上母老虎」的影片給他，才會回傳性愛影片；他說互傳影片是網路文化，內容也非不堪入目，不應構成性騷

法官檢視兩人對話，女網友傳送「色狗愛上母老虎」影片給蔡後，隔二個月蔡才傳送三段色情影片，期間兩人僅有早安圖、問候圖，難認影片相隔二月後有何關聯性。

法官認為蔡翁具相當社會經驗，應知傳送的影片會造成女方驚嚇或厭惡，認定構成性騷，並依兩人財力、侵害程度，判蔡翁應賠償一萬元。蔡仍否認騷擾，女方也認為賠償金額過少，均上訴。

高雄地方法認為二人未見過面，互動訊息多為「長輩圖」，女方也已向蔡翁轉達和別人交往，並不像蔡翁所說兩人已達交往程度，不採信蔡翁說法，判蔡翁應賠償一萬元，至於女方求償，原審已說明賠償依據，駁回上訴。

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