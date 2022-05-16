父車禍亡 12年後兄妹爭遺產7820美元

彰化縣陳姓女子因不滿12年前父親車禍身亡後的精神撫慰金多數由大哥所得，提告請求要回她應得精神撫慰金，彰化地方法院判處大哥需再支付小妹應得的23萬元台幣賠償金。(本報資料照片)

陳姓女子不滿12年前父親車禍 身亡後的精神慰撫金多數由大哥所得，提告請求要回她應得的23萬元(台幣，下同，約7820美元）精神撫慰金，並強調傳統農村是「男子得田庄，女子得嫁妝」，女兒不得分家產，但損害賠償是金錢債權，並非「田庄」，女兒也應平分；彰化地方法院判她勝訴，陳女大哥需再支付她應得的23萬元賠償金。

陳家住在彰化縣二林鎮，兄妹「爭產」糾紛在鄰里傳開。調查陳父2010年因車禍身亡，當時獲理賠強制責任險160萬元，精神慰撫金140萬元；160萬元由六名子女均分，每人分26萬多元，精神慰撫金調解時由兩名兒子出面，四個女兒分文未得。

陳家最小的女兒提告主張，當時二哥拿到20萬，其餘120萬都大哥拿去，她要追討該得的金額。

判決書指出，長子曾說大姊與二弟曾聯手打父親，遭父親提告，陳父甚至對長女說「不可再踏入家門、不再承認妳這個女兒」，長女在父喪時也未返家奔喪；陳家長子認為姊妹應以照顧自己婚後家庭優先，老父也一直由他奉養。

長子說，他和姊妹關係不佳，多由二弟與姊妹聯絡，當初有說好強制責任險160萬元六人平分，精神慰撫金140萬元她們放棄，並由二弟聯繫及取得授權與印章，一四○萬元最後由他們二兄弟平分。

但次子否認有取得印章，並說代表四姊妹的印章是大哥刻的，且原本說好140萬元精神慰撫金由二兄弟平分，最後他卻僅拿到20萬元。

法官認為，長子無法提出具體姊妹有放棄賠償金分配權利之證明，應交付賠償金六分之一共23萬多元給小妹，自屬有理。