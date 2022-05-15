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兩年前疫情停業 嘉義60年好味道真北平餐廳 重新開幕

記者李宗祐／嘉義15日電
嘉義市長黃敏惠（右三）受邀剪綵。(記者李宗祐／攝影)
嘉義市長黃敏惠（右三）受邀剪綵。(記者李宗祐／攝影)

在嚴峻疫情下不少餐廳不得不結束營業，不過，還是有業者選擇在疫情期間開幕，嘉義市知名真北平餐廳，二年前受到疫情衝擊結束營業，二年後今天真北平餐廳重新開幕並慶祝60周年。

董事長陳榮基說，疫情期間確實經營困難，嘗試找出新的出路，所以改變經營策略以精緻路線為主，除了傳統外再增加新的菜色，且開發網路行銷宅配。

嘉義市長黃敏惠上午冒雨前來祝賀，黃敏惠說，內行的老嘉義人都知道熟悉的味道真北平，從1963年至今已帶給嘉義人一甲子好味道，如今喬遷到垂揚路重新開幕，從這可以看出即使在疫情的衝擊下，台灣人在深蹲之後，仍可以重新再站起來，精神令人佩服。新址設備、服務升級，美食依舊更有創新。雖然疫情嚴峻但仍做好準備、應對配套，董事長帶領團隊繼續向前，奮鬥精神令人感佩。

老店新開真北平餐廳不畏疫情於大雨中重新開幕。(記者李宗祐／攝影)
老店新開真北平餐廳不畏疫情於大雨中重新開幕。(記者李宗祐／攝影)

現場賀客臨門熱鬧非凡，市議員張榮藏、陳家平等以及不少老主顧上門道賀，大家此起彼落地道出啤酒鴨、烤鴨、石頭蝦、拔絲地瓜、葱油餅、銀絲捲等等令人懷念美食菜色。

真北平以往經營以團客為主，兩岸開放後陸客團天天客滿，如今重新出發；陳榮基表示，改採精緻路線，三五好友聚餐、團體用餐都可以。

真北平餐廳1963年於嘉義市北榮街創立，後遷至吳鳳南路市警二分局旁，直至2年前因疫情影響來客數大減結束營業；真北平以北方料理麵點類為主，啤酒鴨、烤鴨、葱油餅、銀絲捲等都是嘉義人耳熟能詳的名菜。

嘉義市長黃敏惠（左二）與陳榮基董事長夫婦（右）及女婿總經理李俊明合影。(記者李宗...
嘉義市長黃敏惠（左二）與陳榮基董事長夫婦（右）及女婿總經理李俊明合影。(記者李宗祐／攝影)

疫情 美食

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