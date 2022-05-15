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德僑圈爆性騷事件 教師向蔡英文陳情

記者侯俐安、蔡晉宇／台北15日電
作家吳品瑜14日在臉書以「海德堡台灣中心權勢性騷擾事件簿—不知情共犯的自白」，揭露「海德堡台灣中心」近期事件。(取材自吳品瑜臉書)
作家吳品瑜14日在臉書以「海德堡台灣中心權勢性騷擾事件簿—不知情共犯的自白」，揭露「海德堡台灣中心」近期事件。(取材自吳品瑜臉書)

由行政院僑委會輔助成立的「海德堡台灣華語文學習中心」2月揭碑，卻傳出該中心王姓副主任藉權勢性騷擾事件，上月行政院、教育部、僑委會接連收到投訴，交由駐德代表謝志偉處理，事件向上延燒。擔任該中心教師的吳品瑜昨揭露整起儼然德國僑圈「Ｎ號房」事件，官方及中心試圖以摸頭、收編來「消音」，擴大共犯結構，她上周已向蔡英文總統陳情。

對此，謝志偉昨在臉書回應，王前副主任被控性騷時間、地點與該中心無關，「在確認法律依據及權限無虞之前，實在無法同意我駐德單位就此案成立性平會調查」。

僑委會近年在歐美各地成立台灣華語文學習中心，今年2月26日由僑團「國際傑人會德國總會」成立的海德堡台灣華語文學習中心，在僑務委員會、駐德代表處協助之下揭碑，為德國中、南部民眾服務，提供具台灣特色的華語文教育，謝志偉當時南下為中心揭碑。

不過，吳品瑜昨在臉書貼文「海德堡台灣中心權勢性騷擾事件簿—不知情共犯的自白」，揭露她在不知情的狀況下替中心招生，卻收到僑民大量留言，指向該中心王姓副主任性騷擾，使她宛如共犯。她向各單位求助後，皆要求交由謝志偉處理。

吳品瑜寫信向謝志偉提出兩大訴求：一、委請行政院性平會以公正第三方獨立調查；二、礙於王姓副主任已是德國公民身分，由台灣駐德外館向德國警方報案，司法獨立檢調小組偵辦，外館與僑委會提供外籍受害者法律援助，並成立性平會。

不過，謝志偉先稱此案涉及民宿、語言班等，均非我官方舉辦，難以介入；在吳品瑜再次表達訴求後，謝在信中表示王男剛請辭副主任，甚至暴露一名申訴的受害者身分，並針對兩項訴求提出多項疑問。吳表示，她深感謝志偉企圖使她知難而退，她更對官方拒絕調查的不作為，感到憤恨與不解。

性騷擾 德國 教育部

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