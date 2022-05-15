老翁200萬藏清淨機 回收場拾金不昧急還

回收場員工拆開這台用了40多年的空氣清淨機，發現裡面藏有鉅款，嚇了一跳。(記者曾伯愷／翻攝)

一名70歲陳姓老翁，忘了曾把200萬（台幣，下同，約6萬8000美元）現金，用牛皮紙袋包裹，藏放在空氣清淨機內，日前託人把空氣清淨機載往新北市鶯歌資源回收場，廠內人員檢視是否堪用時，發現機殼內有兩個牛皮紙袋，打開赫見是200萬千元大鈔，趕緊將錢送往派出所，由員警找到失主歸還。

據了解，住在桃園的陳翁多年前將200萬千元大鈔，包裹在兩個牛皮紙袋內，再藏放於空氣清淨機機殼，因空氣清淨機已逾40年，機器老舊又沒使用，因近來家中裝潢，委託裝潢工人協助幫忙載到鶯歌一間資源回收場。

本月12日晚間，回收場林姓員工檢視空氣清淨機能否堪用，插電開啟卻發出怪聲，林男拆開機殼查看，卻見裡面藏著兩個牛皮紙，拿出一看嚇了一跳，裡面竟是一捆捆千元大鈔，清點細數共有200萬。

林男未占為己有，反而想著失主肯定十分著急，趕緊告知回收場老闆與老闆娘，三人隨即將兩百萬現金拿給派出所，警方調閱監視器，鎖定載運空氣清淨機車輛，兩小時後確定失主身分，隔天通知陳翁將錢領回。

陳翁在派出所說，早不記得是何時把200萬藏在機器內，感謝拾得人熱心，員警比對牛紙袋上手寫數字，確證是陳翁字跡，讓他領回。