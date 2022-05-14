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黑白集／印度神童與「類新聞」

黑白集

衛福部長陳時中、台北市長柯文哲不時隔空交火，互酸「印度神童」。顯然他們都認為「神童」是負面符號，想奉送對方；但這位號稱通靈少年的報導聲量，只怕讓不少政治人物羨煞。即使被當地媒體踢爆，一切只是其父母炮製牟利的神話，不少台灣媒體仍樂於有聞必載，傳誦他的各式預測。

印度神童號稱，對新冠肺炎起伏及俄烏戰爭等事件，都曾提前警告。然而，人間的災害與兵禍本就不曾斷絕。只要發表預測頻繁一點，措辭模稜兩可一點，事後解釋尺度寬鬆一點，一波波散彈轟出去，自然不乏命中之事。

何止印度神童，台灣社會早就習慣，上知天文下知地理、任何議題都能發表宏論的名嘴和網紅。民眾倒未必真信這些人無所不通、無所不曉，而是在資訊爆量的時代，各種媒體和自媒體競相爭取閱聽者的結果。所謂的意見領袖是否具備「搏眼球」的話題創造本事，言論蘊含的臧否偏好能否迎合受眾的既定立場，在網路流量掛帥下，都變得比訊息內容更加重要。

訊息徹底「綜藝化」的結果，自然是各取所需，內容一天比一天淺薄，一天比一天有趣。重點在相濡以沫：接收者聽了覺得撫慰，發布者說了名利雙收。但如此持續久了，演戲與看戲的人會不會忘記，每天生產與服用的，其實只是「類新聞」罷了？

印度 陳時中 柯文哲

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