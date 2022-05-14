篩陽給藥 陳時中：病急亂投醫 柯文哲：我有念書

衛福部長陳時中日前視察台北醫院時遭民眾嗆「急診沒床、篩檢站太少！」。（記者張睿廷／攝影）

雙北市長要求中央同意全面快篩陽性就視同確診，盡快投藥，但指揮中心指揮官陳時中 反對，表示快篩有偽陽性，直接隔離、投藥恐有法律問題。台北市長柯文哲 表示，目前快篩到PCR可能拖過四天，恐超過給藥時機，開藥前有五步驟可以確認，交互作用可用人工智慧排除，這是醫學 題目，「不要講醫學界不能接受的理由。」

陳時中昨天下午在疫情記者會面對記者提問，是否同意快篩陽性視同確診？他反問，「為什麼呢？這要做什麼用？」他說，此舉是病急亂投醫，檢驗會有7%至15%的偽陽性，快速隔離、治療恐限制人身自由，必須思考行政上處分是否過當。另外，若沒確診，在不確定病人情況下給藥，若發生副作用，醫療責任誰要來負，這也要考慮。

針對中央不願直接給予快篩陽性民眾藥物，柯文哲說，開抗病毒藥物有五個步驟，要有症狀、快篩陽、符合適應症、排除禁忌症、排除藥物交互作用。現在不能以快篩陽當作確診，要PCR才能算是法律認證確診，但病人太多，快篩到PCR可能拖過四天，擔心失去用藥時效。

新北市長侯友宜則表示，快篩陽視同確診，半個多月前就呼籲中央要改，希望中央不要窠臼於程序，拿出解決問題魄力，簡化流程，快篩陽經過醫師判斷就立即給藥治療，時間不會站在我們這邊。

柯文哲直言，「就算陳時中不懂，他後方的專家也都是同一批老師教出來的，怎麼會有問題。」他表示，如果病例接受PCR慢一天就算了，但現在是卡住，固然會有偽陽性，抗病毒藥物要開立也是病患有症狀，沒症狀不用吃，「偽陽性不用辯論，拜託我是有念書的」。

台大兒童醫院院長黃立民表示，現在疫情上升，最近一至兩個月並不反對快篩陽視同PCR確診，快篩陽者可給予口服抗病毒藥物，而且這是實務考量，現在急診外等候PCR採檢的民眾大排長龍，醫護人員負擔沉重。

不過，振興醫院感染科主任李明政則說，新冠肺炎口服抗病毒藥物為衛福部緊急授權使用，有多項副作用，也與多種藥物有交互作用，讓快篩陽者直接用藥還是有風險。