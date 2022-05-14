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新聞眼／疫情急又快 指揮中心還在失神

記者謝承恩
疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：指揮中心提供）
疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖：指揮中心提供）

台灣確診死亡人數創新高，從17例一夜激增到41例，疫情分秒必爭，但中央宛若大夢初醒，召開防疫會議宣布，說要設大型篩檢站，加速領藥開藥、添購藥品快篩，措施洋洋灑灑，又似曾相似。

這些事項難道不是疫情爆發初期、甚至早於宣布「與疫共存」前，就應該加速規畫籌備好的嗎？非要等到死神步步上門，民怨一一浮現才肯動手解決，顯然未記取去年的800多人死亡教訓。

作為引領民眾抗疫的指揮中心，在與病毒共存之後，始終找不到方向與頭緒，看到快篩試劑不足才開始動員國家隊徵用、及向國外購買擴大通路販售；看到篩檢的人潮爆滿，才著手規畫遠距及電話問診，擴大篩檢站數量。

就連洗腎及長照機構確診者使用的默沙東口服藥「莫納皮拉韋」不足，指揮中心才宣布從原來僅5000人份，加購5萬份並追加開口合約5萬份。

對於高峰期來臨，單日最高恐來到20萬確診，老百姓還得面對更多未知的恐懼，蔡政府口口聲聲要讓民眾恢復正常生活，試問生了病沒藥醫，想看診沒醫院，安心上工沒檢驗工具，要如何保住健康、保住飯碗？

過去登高一呼的「經濟防疫新模式」，面對單日上萬例的確診數，不斷浮現的問題，民怨早已排山倒海而來，過往超前部署的指揮中心已不復在。疫情洪峰將至，染疫民眾和工作負荷已到極限的醫護人員需要有方向的指揮中心，期待盡快回神。

疫情 篩檢 防疫

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