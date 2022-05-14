電商代購快篩劑 實名制6折價…一上架3萬組秒殺

台灣疫情升溫讓快篩試劑需求大增，民眾排隊購買實名制快篩。（記者潘俊宏／攝影）

百元實名制快篩試劑難買，超商 、超市及藥妝店的快篩劑貴八成，讓民眾卻步；衛福部日前開放民眾自海外輸入自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」，無申請專案核准，多家跨境電商看準需求，提供民眾上網訂到海外快篩試劑，最便宜的一劑只要62元台幣（約2美元）一上架就被秒殺3萬組。

據台北中國時報報導，消基會昨也召開記者會，呼籲政府參考香港 作法，儘速開放各種合法、合規快篩劑進口。

日前食藥署開放輸入個人自用「新型冠狀病毒檢驗試劑」，6月30日前免申請專案核准，每人限一次、一次不超過100劑，而香港草莓網率先上架AIKANG愛康「新型冠狀病毒COVID-19抗原檢測 快篩試劑」，平均一劑62元、一盒20劑1239元，且價錢皆已含稅，馬上引起台灣消費者秒殺。

據報導，消基會董事長黃怡騰表示，政府應監督市售快篩劑的品質與效能，例如核准字號的真偽難辨、使用期限不明、標示不清、效期不明等問題，讓消費者透過市場銷售管道取得的快篩劑品質可以獲得確保，更應參考香港作法，儘速開放各種合法、合規快篩劑進口，蒐集目前已經為主要國家核准的新冠病毒快篩試劑產品名單，並向社會大眾公布，便利民眾自用採購以及有意進口業者的查閱與利用。