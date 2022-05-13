全台7-11當機 店員崩潰敲計算機 結帳只能掏現金

記者走訪屏東地區兩家7-11門市，店員說，晚上10點多就當機，目前只能以現金交易。（記者魏斌／攝影）

全台數千家7-11統一超商 門市，13日晚上傳出大當機。PTT論壇上已有鄉民慘叫稱，「好久沒在7-11付現金了，現在只能付現金」，走訪屏東地區兩家門市，店員說，晚上10點多當機，目前不能刷卡結帳只能付現金，門市中使用頻率頗高的ibon機台也暫無法使用，包括影印、查詢停車繳費等，都因連線問題暫無法提供服務。

中央社報導，統一超商收款系統昨天深夜起當機，直到今天凌晨未恢復，店員只能按計算機統計商品金額收現金，由於平時依賴系統，還要去貨架看價格，現代24小時超商彷彿成古早雜貨店。

全台7-ELEVEN統一超商收款系統昨天晚間約10時40分起大當機，消費者僅能付現金、拿不到發票，需憑收據待系統恢復正常後補拿發票，有店員直呼「超扯、從沒遇過」。對此，統一超商回應，部分門市內部作業系統維運，造成暫時不便，已積極處理，門市營運正常。

實地走訪台中某門市，截至今天凌晨0時30分，系統尚未恢復，由於不能刷商品條碼，店員只能按計算機統計商品總額，彷彿回到古早雜貨店時代，店員無奈笑著說，由於太依賴結帳系統，許多無標價商品她不清楚價格，只能趕緊跑去貨架看價格。

台中某門市一名店員說，公司通知全台當機，獲知需以臨時收據逐筆登錄販賣明細、金額，並區分應稅、免稅，待收銀機恢復正常，再依登錄明細輸入收銀機開立發票，待顧客憑臨時收據領回；她聯繫台南市、台北市同業，獲知都有同樣狀況，推測當機應為全台事件。

由於部分消費者到超商消費習慣行動支付 ，收款系統當機導致無法刷商品條碼，進而無法用行動支付，有消費者未帶現金，只好放下商品離去。