第5波打炒房 瞄準30年房貸

央行將出手持續抑制房價，總裁楊金龍暗示可能再祭第五波選擇性信用管制措施，希望房市能「緩步軟著陸」。（記者杜建重／攝影）

中央銀行自前年底至今已祭出四波選擇性信用管制，市場關注是否將有第五波。央行 總裁楊金龍12日明確表示，確實是有精進選擇性信用管制空間，後續可能會瞄準三大方向，第一是20年或30年以上房貸，第二是鎖定六都或漲幅較高的熱區調整貸款 成數，第三則是針對第二戶貸款成數納入規範。

楊金龍表示，台灣的銀行不動產貸款餘額占總放款比率，也就是不動產貸款集中度仍平穩，已從去年底的37.2%，略降至37.1%，但仍是偏高水準，未來希望能降至35%以下。

楊金龍表示，央行維持緊縮政策立場不變，而選擇性信用管制也是緊縮政策之一，目的是希望信用資源不要太過集中在不動產，後續仍有採用選擇性信用管制措施的可能性，可能會瞄準20年或30年以上房貸，或是六都及漲幅較高的特定地區調整貸款成數，以及第二戶都還能再有相關作法，希望房市能有「緩步軟著陸」機會。

楊金龍說明，會提到20年或30年，主要是考慮房貸年限太長、利息負擔會愈來愈高，若可縮短年限，應能讓民眾更加審慎；此外，第二戶目前只有寬限期管制，成數並無限制，可以考量針對特定地區有進一步考量。

另有立委提到，痛苦指數已飆升，美國聯準會6月可能還會升息 兩碼，但台灣的房貸族不少，央行未來會是升息、信用管制「兩箭齊發」，還是擇一推出？楊金龍認為，「這並非選擇題，都有可能」，他也提醒民眾，在央行升息下，因升息是普遍性，不管一、二、三戶都會受影響，對於財務的槓桿管理必須更謹慎。

楊金龍也提到，升息主要還是要壓低通膨壓力，全球主要經濟體貨幣政策均朝緊縮方向，可能對股市產生不利影響，股市不好、房市也會受挫，在升息及國際環境等多重因素影響下，都會影響房市買氣，但升息並非唯一主要因素。