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父被開單 兒開車撞執勤警報復

記者陳玫伶／高雄13日電
高雄市岡山警分局莊姓員警巡邏時攔查超載大貨車，沒想到半小時後卻遭大貨車司機的兒子開轎車高速撞上，轎車擋風玻璃全碎。（記者陳玫伶／翻攝）
高雄市岡山警分局莊姓員警巡邏時攔查超載大貨車，沒想到半小時後卻遭大貨車司機的兒子開轎車高速撞上，轎車擋風玻璃全碎。（記者陳玫伶／翻攝）

史姓大貨車駕駛超載被警方開罰4萬6000元（台幣，下同，約1540美元），半小時後開單的莊姓員警被一輛轎車高速撞上，噴飛十多公尺、全身挫傷；警方追出肇事駕駛似有預謀，竟與先前被罰的貨車駕駛是父子。他供稱替父親出口氣，全案依殺人未遂、加重妨害公務罪嫌送辦，檢方命史嫌5萬元交保，其父無保請回。

當時高雄市岡山分局壽天派出所莊姓與劉姓員警各騎警用機車，在嘉興東路執行巡邏勤務，發現57歲的史姓貨車駕駛裝載水泥基樁疑似超載，攔查過磅後，果真超出17噸多，依法告發開罰4萬6000元。

不料，半小時後，兩警剛離開地磅站，行經岡山北路往南，莊員突遭一輛銀白色轎車高速撞上，整個人彈飛十幾公尺，鞋子噴飛、袖套、襪子、衣褲都磨破。

34歲的史姓肇事駕駛接受盤查，辯稱因精神不好、趕著上班，不小心撞上。但他非岡山人，工作地點也在反方向，供詞引起員警懷疑。

警方調閱監視器發現，轎車早在地磅站外等候，見員警騎車出來立即尾隨，瞬間加速、蛇行超車追上後，直接追撞莊員的警用機車；警方懷疑史嫌預謀犯案，仔細清查赫然發現，他與當初超載被開單的貨車司機是父子，認為是挾怨報復、故意撞警。

前晚，檢警拘提史姓父子到案，史嫌坦承，為了幫父親報仇，才埋伏追撞警方，全案依法偵辦。

莊姓員警幸好僅擦挫傷，目前在家休養。（記者陳玫伶／翻攝）
莊姓員警幸好僅擦挫傷，目前在家休養。（記者陳玫伶／翻攝）

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