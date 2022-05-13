漏水忍10年 他竟鑽破鄰居天花板

高雄市的張姓、謝姓男子住同棟公寓上下樓，12年前，住四樓的謝男懷疑住樓上的張男沒做好浴室防水，害他家漏水，提告求償敗訴，他忍了10年，去年持電鑽到頂樓鑽破水管，水龍頭一開張家客廳簡直像瀑布，高雄地檢署12日依毀壞他人建物罪起訴謝男。

這起住戶恩怨由來已久，謝男長期飽受住處漏水之苦，認為是張浴室防水有問題，溝通無效，12年前提告向張求償7萬多元台幣修繕費用，但法官認為漏水和張男浴室無關，判謝敗訴確定，謝求償失敗後，轉要求張協助修理漏水，也不被理會。

雙方積怨，10年來形同水火，去年10月，謝男忍不下這口氣，帶著電鑽與35公分長鑽頭，跑到公寓頂樓，原本計畫磨破自己家用水管，讓自來水從縫隙滲漏，流進張男住處天花板，但謝因沒有水電專業，直接鑽破水管直達張男住家客廳天花板。

謝男回家後打開水龍頭，自來水沿著破洞如同「瀑布」灌進張男住家；張看到客廳漏水，抬頭看見天花板被鑽一個洞，懷疑是謝男所為，氣得找謝理論；謝卻說「我要讓你感受滴水的滋味」，氣得張男報警提告。

高雄地檢署偵查時，認定謝男鑽破張男住家天花板並非過失，只是不具水電專業，清樓地板厚度、管線分布等，目的是也要張飽受漏水之苦，屬不確定故意的犯意，依毀壞他人建物罪起訴謝男，可處6個月以上5年以下刑責。