臥龍洞3吊屍案 體內都有酒精+安眠藥 檢：無他殺嫌疑

南投埔里臥龍洞古道1月發生三人吊死樹上；檢方追查四個月認定均無他殺嫌疑。（本報資料照片）

南投縣埔里鎮臥龍洞古道今年1月發現二男一女吊死樹上，臥龍洞人跡罕至，三人離奇吊死引發關注；死者范姜姓男子家屬質疑他是遭另兩名死者郭男、王女謀害，南投地檢署昨天偵結，三人體內均有酒精及超過治療劑量安眠藥成分，確認皆非他殺，也無教唆或幫助自殺嫌疑。

范姜戴姓前女友指三名死者曾以宗教理由，在她身上燃放鞭炮，要求高額賠償金，另控告三人強制、恐嚇取財、傷害；因三人皆已死亡，檢方不起訴。

今年元旦，有民眾在臥龍洞古道發現范姜姓男子在樹上吊死；同住郭男、王女情侶檔行蹤不明，警方連日搜索，5日在距離約200公尺外偏僻樹林找到二人，同樣以繩索吊死樹上。

南投地檢署經過四個月調查，三人頸部勒痕均是生前造成，並非死後才被人以繩索吊掛，且三人體內均有酒精及安眠藥成分，死亡時處於微醺至酩酊狀態，服用安眠藥物也超出治療劑量，無他殺嫌疑。

檢方指出，三人頸部索溝皮膚均為生前反應，血液中酒精濃度未達喪失理智或無意識程度。另外，三人體內驗出安眠藥 「佐沛眠」濃度超出治療劑量，皆是生前飲用酒精飲料合併安眠藥物，再以繩索縊頸，呼吸道壓迫後致肺臟氣腫變化，缺氧死亡。

檢方也查出，范姜去年12月28日，曾獨自到埔里鎮中山路便利商店買酒。范姜頸部繩結、口中菸蒂、指甲均無郭、王或他人DNA ；郭、王二人手掌也無摩擦繩索痕跡，皆無他殺或教唆幫助他人自殺嫌疑。