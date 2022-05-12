雷擊太陽能板漏電? 160頭豬傷亡損失600萬

彰化縣芳苑鄉一家養豬場下雨打雷後，疑因上方太陽能板漏電，近160頭豬被電擊傷亡，不少懷孕母豬肚子裡有近10隻小豬都一起慘死，豬農看了很心痛。(圖：豬農提供)

豪雨加上雷擊，彰化縣芳苑鄉一家養豬場昨晨疑上方太陽能板漏電，造成160頭豬傷亡，受害林姓豬農說，太陽能板廠商裝的避雷針完全沒用，但遲未解決，員工都覺生命受威脅。廠商反駁，事件發生前該處太陽能電廠已暫停運作，豬隻死亡應與廠區設備無關聯性。

「看了真的很心痛」，林姓豬農說，清晨5點半進入豬舍發現，遍地死豬，24隻種豬被電死，中午又死了3隻，還有約130隻被電傷、站不起來、生命垂危，不少懷孕母豬肚子裡還有近10隻小豬都一起慘死。

豬農說，出租豬舍屋頂給太陽能廠商設太陽能板已5、6年，每個月租金 1萬5千元，去年11月第一次發生電擊事件，損失40頭母豬，約120萬元，這次損失可能是上次4倍多，粗估損失600萬元，但上次的損失都還沒賠，但廠商遲不解決，也不快來處理安全問題。

豬農生氣地的說，上個月雙方才找第三方認證技師檢測 ，證明避雷針沒效果，可能是接地不良，造成雷擊事件，不只豬會被電死，人在裡面工作也很危險，希望廠商盡快給他們交代。

太陽能廠商表示，該處太陽能電廠於事件發生前已暫停運作，業主遭遇不明原因豬隻死亡事件，雖可體諒其心情，但對於所指涉原因，經派員現場檢視確認，實與廠區設備無關聯性。