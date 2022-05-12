我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬斯克推文談時政 貶川普分裂、批拜登搞錯勝選原因

參院欲加快通過400億援烏法案 卻遭一人硬踩煞車

偷900枚口罩轉賣 中校判10年2月 上訴被駁回

記者王宏舜／台北12日電
台北市後備指揮部中校李志交督導廣鉞淂「口罩國家隊」工廠生產口罩，卻趁機侵占，吃上貪汙治罪條例侵占公有財物罪，一、二審皆被判10年2月徒刑，褫奪公權5年。(本報資料照片)
台北市後備指揮部中校李志交督導廣鉞淂「口罩國家隊」工廠生產口罩，卻趁機侵占，吃上貪汙治罪條例侵占公有財物罪，一、二審皆被判10年2月徒刑，褫奪公權5年。(本報資料照片)

國防部台北市後備指揮部中校李志交投資湯包店虧損，前年督導廣鉞淂「口罩國家隊」工廠生產口罩，找上士張政陽偷900枚口罩轉賣，被依貪汙侵占公有財物罪起訴。1審判李10年2月徒刑，褫奪公權5年，張政陽判刑1年8月，緩刑3年，義務勞務100小時。李上訴，台灣高等法院昨駁回。

李志交2020年2月18日起被指派至廣鉞淂公司任督導官，帶隊從事口罩生產作業，並負責點交。李因投資湯包店虧損，需資金周轉，起意利用支援勤務機會，想將口罩變現以換取零星資金。張政陽為李志交舊部，李找張到工廠，請張將口罩裝進礦泉水紙箱，下班後一起開車載走。

檢調指控，李志交、張政陽2020年2月23日、24日共偷走1500枚醫療用口罩，1000枚分3箱載到高速公路湖口服務區轉賣林姓友人。台北地方法院則認定李志交侵占900枚口罩，送給張政陽200枚。

檢察官主張，李志交犯罪時值疫情爆發初期，口罩價值連城、是無價之寶，李趁機徇私，惡性重大；1審合議庭同意檢察官看法，認為在防疫物資需求緊張時，李監守自盜；中央流行疫情指揮中心前年1月31日公告徵用全國醫用、外科口罩，軍方2月18日進駐口罩工廠，全力生產的口罩，算公有財物。

張政陽表示，李稱要「進貢長官」、饋贈友人，基於個人交誼而答應請託。高院審理後駁回李志交上訴。

口罩 疫情 投資

上一則

10年涉詐518萬助理費 議員戴寧遭求重刑24年

下一則

朱立倫訪美演說 將不提親美和中

延伸閱讀

防疫鬆綁 5/16起歐洲機場及航班不必戴口罩

防疫鬆綁 5/16起歐洲機場及航班不必戴口罩
紐約市取消公校畢業典禮、舞會疫苗令

紐約市取消公校畢業典禮、舞會疫苗令
陳曉、陳妍希屢傳婚變 上海PCR洩婚姻實況

陳曉、陳妍希屢傳婚變 上海PCR洩婚姻實況
白百何與兒逛街 戒指搶鏡疑再婚

白百何與兒逛街 戒指搶鏡疑再婚

熱門新聞

台北戴口罩民眾上月30日在街頭遊逛。美聯社

英媒警告台灣並未超前部署 今夏恐引爆前所未見死亡率

2022-05-07 09:40
旅遊作家「小王子」臉書分享他與4歲多兒子關在隔離病房7天，卻完全沒被傳染的防疫經過。（圖：小王子提供）

台旅遊作家病房照顧確診兒7天 沒被感染曝「防疫關鍵」

2022-05-07 20:15
台灣藥妝店、超市、超商等8大通路同步開賣快篩。(記者胡經周／攝影)

海外寄快篩回台卡關？台灣食藥署承諾一周內開放

2022-05-09 15:47
台灣疫情嚴峻，快篩試劑需求暴增。記者潘俊宏攝影

中國願協助採購快篩 台灣官員：不如悲憐封城苦難人民

2022-05-07 15:14
遭中國關押5年的台灣NGO工作者李明哲（左），偕妻子李凈瑜（右）在立法院召開返台首場記者會，李明哲講到激動處，李凈瑜也拍肩安慰，展現夫妻情深。記者胡經周／攝影

李明哲揭露在中國審判與服刑經歷 「想誘我認間諜罪」

2022-05-10 09:11
網友在路上巧遇GOOGLE街景車，達成「另類街景照」成就。圖擷自爆廢公社公開版

夫妻巧遇Google街景車 急比動作笑稱「另類成就達成」

2022-05-12 15:57

超人氣

更多 >
美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退

美國家庭滿手現金 安於眼前金融黃金時代 明年恐經濟衰退
美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號

美股何時可安心進場承接？緊盯這6個市場「投降」訊號
「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看

「401k變301k」…股市跌讓退休金損失1成 專家：先別看
西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」

西安200斤女孩穿漢服 翹指抿唇神還原「楊貴妃」
自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼

自中國領養享受在美生活 德州18歲華女卻殞命芬太尼