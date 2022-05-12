偷900枚口罩轉賣 中校判10年2月 上訴被駁回

台北市後備指揮部中校李志交督導廣鉞淂「口罩國家隊」工廠生產口罩，卻趁機侵占，吃上貪汙治罪條例侵占公有財物罪，一、二審皆被判10年2月徒刑，褫奪公權5年。(本報資料照片)

國防部台北市後備指揮部中校李志交投資 湯包店虧損，前年督導廣鉞淂「口罩 國家隊」工廠生產口罩，找上士張政陽偷900枚口罩轉賣，被依貪汙侵占公有財物罪起訴。1審判李10年2月徒刑，褫奪公權5年，張政陽判刑1年8月，緩刑3年，義務勞務100小時。李上訴，台灣高等法院昨駁回。

李志交2020年2月18日起被指派至廣鉞淂公司任督導官，帶隊從事口罩生產作業，並負責點交。李因投資湯包店虧損，需資金周轉，起意利用支援勤務機會，想將口罩變現以換取零星資金。張政陽為李志交舊部，李找張到工廠，請張將口罩裝進礦泉水紙箱，下班後一起開車載走。

檢調指控，李志交、張政陽2020年2月23日、24日共偷走1500枚醫療用口罩，1000枚分3箱載到高速公路湖口服務區轉賣林姓友人。台北地方法院則認定李志交侵占900枚口罩，送給張政陽200枚。

檢察官主張，李志交犯罪時值疫情 爆發初期，口罩價值連城、是無價之寶，李趁機徇私，惡性重大；1審合議庭同意檢察官看法，認為在防疫物資需求緊張時，李監守自盜；中央流行疫情指揮中心前年1月31日公告徵用全國醫用、外科口罩，軍方2月18日進駐口罩工廠，全力生產的口罩，算公有財物。

張政陽表示，李稱要「進貢長官」、饋贈友人，基於個人交誼而答應請託。高院審理後駁回李志交上訴。