連結媒體產製新聞 數位巨頭暴利 台灣還要忍多久

臉書和Google透過數位優勢，連結媒體產製新聞，收取龐大廣告利益，卻未合理分潤給媒體。(記者曾吉松／攝影)

台灣公平會3月初首次發布數位經濟競爭白皮書，揭露媒體議價是數位經濟重要議題，卻沒有提出解套方案。數位發展部即將在6月成立，看似為數位經濟發展找到出口，但從學者到媒體，卻沒人看好數發部能發揮功能。

臉書 和Google 透過數位優勢，連結媒體產製新聞，收取龐大廣告利益，卻未合理分潤給媒體，不但侵蝕媒體利益，更嚴重損及媒體產業生存權。儘管陸續有國家透過立法或修改著作權法令，強制兩大數位巨頭提供合理付費，台灣至今原地踏步。

「一定要有公權力，才有談判空間，但也不要期待太高，收費機制終究是市場經濟，不能相信政府那雙看不見的手會介入，不要將全數希望放在政府身上」，東吳大學法律研究所兼任教授莊春發專研數位匯流議題，很早就看到數位平台分走傳統媒體主要廣告利益不公平問題，但他這幾年穿梭於公平會、NCC等主管機關，感受到政府對主導立法的猶豫不決。

台北科技大學智慧財產權研究所副教授江雅綺也說，「如果沒有更高層級直接主導，每個部門只是就權限範圍處理，即使成立數位發展部，沒有法治基礎，還是會遇到跟現在一樣的問題」。

衛星廣播電視事業商業同業公會祕書長陳依玫直言，本來對數發部頗有期待，但發現NCC力推的數位通訊傳播服務法立法進度延宕嚴重，感受到政府無意納管數位巨頭。

莊春發表示，以澳洲 為例，澳洲廣告主每投入100美元的線上廣告，Google即可分得53美元，第2名的臉書則可分得28美元，相對的，其他新聞媒體則只能分配剩下的19美元。

莊春發指出，台灣2018年傳統無線電視、有線電視、報紙、廣播、雜誌、戶外廣告5大媒體僅能分食324.41億元(台幣，下同，約10.92億美元)的廣告支付，占當年全台灣廣告的45.4%，而Google與臉書兩家平台公司獲得廣告則為389.66億元，占當年台灣全數廣告的54.6%；2019年Google與臉書所獲的廣告支出比率，提升到60.2%，台灣本地媒體分配廣告支出比率，再降為39.8%。

莊春發表示，社會數位化結果使得訊息市場的上游大者恆大，大到威脅民主制度運作，整體產業的利益分配，又沒有適當的機制進行適當分配，以至於小型媒體企業註定會被此洪流消滅，相信不是政府部門推動數位化政策的初衷。

他說，如果台灣媒體規模不夠與國際抗衡，最好由全部媒體成立一個有利的產製銷售中心，共同與數位巨頭談判，「但怕的是，如果媒體間無法合作，就會各自被攻破」。

莊春發表示，除了媒體合作聯合談判外，另外就是政府立法規範對數位平台多課稅；但若要公平會、NCC介入價格決定，恐怕會有政府看不見那隻手介人的爭議。他說，澳洲能立法是因為有特定條件，例如梅鐸大到可與臉書、Google相抗衡，台灣媒體若要爭取相同付費條件，一定要摒除成見組成足夠抗衡的團體。

他說，如果政府從關切媒體發展立場協助立法或促成談判，當然都會有幫助，「但急就章立法也不一定有用，因為目的是要分潤，就要從目的回頭看哪一個手段最有用」。

江雅綺也強力主張仿效澳洲的媒體議價法，促成公平付費機制。她表示，「媒體是民主重要基礎，如被嚴重弱化，一定會影響公共事務的監督，進而衝擊民主深度。」