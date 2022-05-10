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妻酒店上班為夫還債 夫疑心見她上摩鐵怒告卻敗訴

記者楊湛華／桃園10日電
胡姓女子上酒店幫丈夫鄭男還債，卻與酒客訊息傳情，上旅館被丈夫拍到，法院認為照片難證明共處一室，而對話是個人人格自由展現，判鄭敗訴。(示意圖取材自Ingimage)
胡姓女子上酒店幫丈夫鄭男還債，卻與酒客訊息傳情，上旅館被丈夫拍到，法院認為照片難證明共處一室，而對話是個人人格自由展現，判鄭敗訴。(示意圖取材自Ingimage)

桃園市胡姓女子上酒店作陪為丈夫鄭男還債，鄭男發現她與酒客范男傳曖昧對話，尾隨她外出更拍到兩人停車在同一家旅館門口，氣得提告並對兩人連帶求償100萬元。法院認為，照片無法證明胡、鄭2人一起入住摩鐵，且從事酒店業不免須與酒客保持曖昧關係，相關對話也是個人人格自由展現，難認有侵害配偶權，判鄭敗訴。

判決指出，鄭男與胡女2014年結婚，後來因鄭負債，她2020年4月開始上酒店陪侍，負擔家計並清償債務，由鄭男每天接送上下班。

鄭男2020年8月9日看妻子LINE對話，發現她兩天前謊稱到板橋工作，卻與酒店認識的范男到台中過夜，且對話內容十分曖昧；胡女說「那有想我嗎」、「我一直擔心懷孕這件事情」、「你掰開我的腿尿尿碰尿尿的地方」、「今天晚上可以好好抱抱」，范男則回：「我應該要戴厚」、「會很想你」、「妳已經住進我的心裡了」、「愛你唷」等。

鄭男看了臉綠，同年8月15日發現妻子晚間外出，便尾隨她至一家旅館前，發現胡女機車與范男休旅車停在附近路邊，且妻子進去旅館後，直到隔天上午才回家，拍照存證後提告，要求2人連帶賠償100萬元。

胡女及范男均否認有交往，稱僅是酒客關係，雖有曖昧言詞或親密行為，仍屬酒店工作性質。

法院認為，鄭男照片無法證明胡、鄭2人一起入住摩鐵且深夜共處一室，而酒店公關陪侍者因工作需求，不免需與酒客保持曖昧及聯繫，以獲取客人青睞持續消費，LINE對話尚無悖常情，鄭男既已同意她上酒店，難認有破壞夫妻間圓滿幸福。

法院審酌，除了深夜共處一室等逾越分際的行為外，與他人交往不論程度、已婚與否、是否符合社會主流道德觀念，均不侵害配偶權，至於曖昧對話、聚餐等，則是個人人格自由展現，判鄭男敗訴。

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