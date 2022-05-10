坑殺房客 女房東張淑晶再判8年半徒刑定讞

最高法院依誣告等罪判張淑晶(中)8年6月徒刑定讞。(本報資料照片)

女房東 張淑晶去年10月偽造文書案入獄，上月又因坑騙房客再判刑5年半確定。她官司還未了，另因租屋問題以莫須有罪名提告房客和保證人，受害人數多達78人；最高法院依誣告等罪判張淑晶8年6月徒刑定讞，另詐欺 、強制罪判得易科罰金之刑1年2月。

53歲張淑晶在網路刊登租屋訊息，「刊Ａ屋租Ｂ屋」，房客到場才被告知便宜房間已出租，帶看貴6000元以上套房。她利用房客多為經濟弱勢或未成年、學生，法律知識薄弱，要求在租約「連帶保證人」欄位留下家長等親友姓名和聯絡電話。

張明知簽約時親友不在場，出現租約爭議就虛構連帶保證人在場簽約、知情，以侵占門禁電卡、毀損家具、不付房租或偽造簽名等，向地檢署提告房客及連帶保證人詐欺、侵占、毀損、偽造文書等罪，受害人數達78人。

新北地方法院一審認定張淑晶犯18件誣告罪，判7年徒刑，另3件詐欺、1件強制罪判1年2月、得易科罰金；案件上訴，二審依對話內容，張常說「法院見」，可見對租賃法律和訴訟手段有相當熟稔程度，認為她執意虛構申告，變造證據強化申告內容，大量「濫訴」想置房客受牢獄之災。

當檢方處分被害人不起訴，張淑晶會以其他事由再告，如壁紙破掉、管線不通、膠條脫落，有養寵物的都告毀損等罪；被害人多為經濟弱勢或急於租房，法律知識薄弱且不願涉訟。

二審以張淑晶是專業出租人，卻變造證據、對涉世未深少年提告，耗費大量國家司法資源，即使被害人獲檢方不起訴也不收斂，誣告惡意「節節高升」，惡性應加以嚴懲，以19件誣告罪改判8年6月，其餘駁回；最高法院駁回上訴，全案定讞。