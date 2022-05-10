綠二代趙介佑詐欺、販毒 重判8年半

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子趙介佑（中）涉詐欺、販毒認罪，法官9日判趙介佑有期徒刑8年6月。(本報資料照片)

民進黨 台北市黨部評委會前召集人趙映光兒子趙介佑，被控與人組詐騙集團 ，並販賣K他命，檢警聲押趙介佑獲准，依詐欺、毒品 、組織犯罪條例罪起訴，台北地方法院審理時趙認罪，法官昨天判趙介佑有期徒刑8年6月。

合議庭論處趙介佑47個罪，每罪分別判刑，再訂應執行刑，同案共犯判有期徒刑2年4月到14年6月不等。可上訴。

判決書指出，趙介佑參與犯罪集團分工，造成追查困難，他販賣K他命毒品，對民眾身心健康危害不輕，趙介佑曾想與被害人和解，但被害人不出面無法達成，審酌他在房地產公司擔任董事長特助，依法量刑。

趙介佑2020年2月涉及擄人勒贖案遭羈押兩個月，刑事局追查一起詐騙集團案件，查出趙介佑是犯罪集團「車手頭」，負責招攬小弟當車手領款，報請台北地檢署偵查。

檢警去年4月搜索趙介佑，在趙家中查獲K他命，認為趙有串供、滅證之虞，聲押禁見獲准，繼續查知趙介佑受黑幫分子之邀，帶人加入詐欺、販毒集團，個人以微信群組指揮幫眾作案，搖控同夥協助盜領或販毒。

趙介佑涉毒醜聞曝光之後，去年7月被民進黨開除黨籍，其父趙映光、姑姑趙心瑜也先後請辭黨部評委召集人和執行長等黨職。

檢察官起訴趙介佑後，趙在移審庭放棄聲請交保，稱沒有臉看見家人，「我不想交保，要在獄中反省」；趙告訴法官他毒癮很重，每天要吸台幣1萬元毒品。

趙介佑爭議不止一樁，除販毒、詐騙，北聯幫幫派背景也遭人起底，曾與黃姓男子共組討債集團，拘禁、毆打被害人，今年1月台灣高等法院依參與犯罪組織罪判趙有期徒刑2年。

趙介佑還曾逃兵，服替代役期間，擅離職役172小時，台北地院去年11月判趙有期徒刑3月。