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公視董監改選拖957天出爐 藍委：政黨妥協結果

台灣新聞組╱台北10日電
公共電視第7屆董監事名單
公共電視第7屆董監事名單

華視近期頻出包，公廣集團問題引發外界關注之際，公視第7屆董監事第三次審查會議昨登場，會中通過施振榮等12人擔任董事，馬秀如等4人擔任監事。加計第一次審查會議已經通過的名單，延宕957天的公視董事會終於組成，共董事19位、監事5位。

昨堪稱歷次公視董監事審查會共識最高的一次，14名董事候選人僅台大歷史系教授陳翠蓮和媒體人平秀琳遭刷下，且12名當選董事中，有8名以14票全票通過；4位監事候選人則全通過。

雖然公視第7屆董監事總算組成，但政治力介入公廣集團、華視內部管理等問題，後續能否因此獲解，恐還是未知數。

本屆審查委員原15名，民進黨團推舉8人；國民黨團推舉5人；時代力量黨團、台灣民眾黨團個推舉1人。昨全票通過的董事包括朱國珍、黃心健、施振榮、孫嘉穗、劉昌德、林寬裕、洪馨蘭、林耀南等8位；李志德、郭力昕、王俊博等獲13票同意，黃兆徽11票同意低空飛過。陳翠蓮和平秀琳雙雙以不同意5票遭刷下。

國民黨立委林奕華表示，審查會議須經四分之三委員同意的設計，就是希望嚴格把關，讓董事有最大社會公信力，以得到社會最大認同，但昨天結果看來是政黨妥協的結果。

她說，華視接連出包，民進黨不斷導向是因董事會沒改選，但過去也曾延宕過900多天，卻沒發生這種錯誤，華視是管理機制出問題，和董監事改選是兩回事；此次名單的產生，變成政黨各提人選、各讓一步，反而失去公廣集團公共性和獨立性的理想。

林奕華表示，外界會質疑連審查委員本身都是共生體系，羅世宏本來就應該要利益迴避；尤其當大量名單都是同一體系或圈子，媒體相關學者專家難道只有這批人嗎？

國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，公視董事會組成延宕近60個月，已阻礙公廣正常業務發展，到了必須面對解決的時間點，昨天結果已可讓公視董事會正常運作，也希望獲通過的董監事不要有太多意識形態、政治考慮。

國民黨 民進黨

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