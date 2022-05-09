浮潛失蹤 他游去龜山島睡覺

43歲沈姓男子(中)7日浮潛失蹤，竟是游去龜山島睡覺，8日要再游回岸時遇到漁船獲救，身體狀況良好。(圖：本報系聯合報讀者提供)

43歲沈姓男子前天在東北角馬崗萊萊海域浮潛失蹤，昨天上午卻在16海里外的宜蘭烏石港外海獲救。沈男說，前晚眼看游不回去天又黑了，乾脆順流花2小時游去龜山島睡覺，昨天一早想再游回東北角，半途遇到漁船獲救被載回。

新北市消防局前天傍晚5點45分接獲沈男同行友人報案，指2人到東北角穿防寒衣潛水，約定中午上岸返家，但到了約定時間遲遲沒看到沈男身影，他試著尋找都未發現，因此向海巡署求救，轉消防局協助。

新北消防局出動瑞芳中隊、貢寮、瑞芳、秀峰分隊25人連夜搜尋未發現，原定昨天上午再度集結陸海空同步救援，沒多久就聽到沈男被漁船救起，已送回烏石港。

沈男獲救時說，前天游了很久，發現一直上不了岸，眼見天黑已回不去，選擇反方向游，以海上目標較明顯的龜山島為方向，順流花了約兩小時上島；他不知道海巡駐點就在龜山島另一側，否則就直接游過去求救。

他說，晚間游泳 時陸續有漁船經過，他以燈號示警未被發現。昨天上午覺得水流比較平，決定游回來，但游到一半一直被潮流沖離路線，後來看到漁船經過，他大聲呼救，才被救上船。

海巡人員幫他檢查身體，一切正常，沒失溫，補充飲水之後，由沈男母親和家人趕來接回。他雖講得輕鬆，但私下透露「其實還是有點怕」，擔心上不了岸。沈母慶幸兒子沒事，直呼「這是最好的母親節 禮物」。